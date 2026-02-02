A vereség után nem akárkitől kért tanácsot Bognár György

A Fradi megszerezte első győzelmét 2026-ban, miután 1-0-ra legyőzte idegenben a Paksot. A mérkőzés végén egyik vezetőedző sem volt csalódott, Robbie Keane érthető okokból, hiszen nyert a csapata. A tolnaiak szakembere, Bognár György meglepő módon azonban humoros kedvében nyilatkozott a mérkőzés után.

Bognár György humoros kedvében volt a sajtótájékoztatón Fotó: Vasvári Tamás

Bognár György tanácsot kért a labdaszedőtől

Megkérdeztem a labdaszedőket, hogy látták ezt a meccset. Azt mondták, hogy kicsit jobb volt a Fradi. Egyetértek velük, én is így láttam

– idézte az Origo a paksi vezetőedző szavait.

„Egygólos mérkőzés volt, inkább a küzdelem dominált. A Fradi sem vállalt fel futballt, labdakihozatalt, leegyszerűsítették a játékukat, ami az irányunkba nézve tisztelendő, komolyan vettek minket. Én is azt gondolom, hogy egy-két tisztább helyzete volt a Fradinak. Ez a meccs akkor fordulhatott volna a mi javunkra, ha Ádám Martin befejeli azt a nagy ziccert. Sokkal több helyzetünk nem nagyon volt, még az első félidőben akadt egy-kettő”

– mondta Bognár, aki hozzátette:

Általában a Fradi labdát hoz fel, felépítik a támadásokat. Ellenünk ezt most kihagyták, sajnos, mert az nekünk jó lett volna, ha megpróbálnak hátul is focizni.

Mindkét együttes szombaton lép pályára a magyar bajnokságban: A Ferencváros (17:00) az Újpesttel találkozik az Groupama Arénában, míg a Paks (14:45) a DVSC-hez utazik.

A Paks–FTC magyar bajnoki mérkőzés összefoglalója (0-1):