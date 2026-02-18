Bikiniben mutatta meg csodás alakját Puskás Ferenc dédunokája - fotó

Puskás Ferenc egyik dédunokája, Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) már tízezres rajongótáborral rendelkező influenszer a közösségi médiában. A fiatal szépség ezúttal sem fogta vissza magát: egy bikiniszponzoráció alkalmából bátran megmutatta irigylésre méltó alakját.

Puskás Ferenc dédunokája, Ane Puskás számtalanszor járt Magyarországon Fotó: John Walton - PA Images

Ane Puskás bikinis képei tarolnak az interneten

A meseszép influenszer néhány órája osztotta meg azokat a fotókat, amelyeken a JANEX SWIM márkát népszerűsíti. A brand magasabb kategóriás fürdőruhákat és bikiniket kínál, letisztult, karakteres szabásvonalakkal és retro mintákkal célozva meg a divatra nyitott női vásárlókat. A promóció részeként Ane a kamera előtt próbálta fel a darabokat, megmutatva, hogyan állnak rajta az új kollekció bikinijei. És aligha kell külön hangsúlyozni, milyen remekül állnak rajta ezek a darabok.

A rajongók pedig teljesen odáig vannak az új fotókért: rengetegen kedvelték, és számtalan dicsérő komment érkezett a bejegyzés alá.