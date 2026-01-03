Mi történt? Varga Barnabás helyett mégis mást várnak a görögök

Napok óta Varga Barnabás Athénba való igazolása tartja lázban a magyar és a görög sajtót. Míg a Ferencvárosnál siratják a gólvágó elvesztését, addig az AEK Athén-drukkerei tapsolnak örömükbe. Csakhogy egy görög sportlap óriási hibát vétett: teljesen összekeverte Vargát Szoboszlai Dominikkel, így cikkük szerint nem a Fradi-csatára, hanem a Liverpool-sztárja igazolna a görög fővárosba.

Varga Barnabás (jobbra) helyett Szoboszlai Dominik került a görögök címlapjára / Fotó: Tim Clayton

Varga helyett Szoboszlai igazol az AEK Athénhoz?

Ez teljesen lehetetlen, hiszen Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes, sőt, már az új szerződése is terítékre került a Liverpoollal. Azonban mégis ő került egy görög sportlap címlapjára, hiszen egy fotó teljesen megtévesztette a szerkesztőséget. Ez a kép, ugyanis a 2024-es Európa-bajnokság magyar-skót csoportmeccsén készült, amelyen Szoboszlai felvette a mérkőzésen ijesztő sérülés miatt lecserélt Varga Barnabás mezét.

Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominik szerepel a görög címlapokon (Forrás: Paixebala.gr)

Ráadásul a görögök egy újabb, egészen súlyos hibát is elkövettek. Nem volt elég, hogy online felületeiken – amit azóta sem javítottak – Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominikot szerepeltették a cikkben, a nyomtatott lapszámban is a magyar válogatott csapatkapitányát tették címlapra, ráadásul már a saját, 10-es mezében.

Szoboszlai a nyomtatott újság címlapján / Fotó: Paixebala.gr

Az AEK elhappolta Varga Barnabást. A Ferencvárostól érkező magyar válogatott csatár csukott szemmel is gólt lő

– írták Szoboszlai fotójához a görög lap egyedi címlapján, melyet a Magyar Nemzet vett észre.