RETRO RÁDIÓ

Mi történt? Varga Barnabás helyett mégis mást várnak a görögök

Hatalmas hibát vétett a görög sajtó. Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominik került a helyi sportlapok címlapjára, mint az AEK Athén leendő labdarúgója.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 19:00
varga barnabás AEK Athén szoboszlai dominik

Napok óta Varga Barnabás Athénba való igazolása tartja lázban a magyar és a görög sajtót. Míg a Ferencvárosnál siratják a gólvágó elvesztését, addig az AEK Athén-drukkerei tapsolnak örömükbe. Csakhogy egy görög sportlap óriási hibát vétett: teljesen összekeverte Vargát Szoboszlai Dominikkel, így cikkük szerint nem a Fradi-csatára, hanem a Liverpool-sztárja igazolna a görög fővárosba.

Varga Barnabás (jobbra) helyett Szoboszlai Dominik került a görögök címlapjára
Varga Barnabás (jobbra) helyett Szoboszlai Dominik került a görögök címlapjára / Fotó: Tim Clayton

Varga helyett Szoboszlai igazol az AEK Athénhoz? 

Ez teljesen lehetetlen, hiszen Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes, sőt, már az új szerződése is terítékre került a Liverpoollal. Azonban mégis ő került egy görög sportlap címlapjára, hiszen egy fotó teljesen megtévesztette a szerkesztőséget. Ez a kép, ugyanis a 2024-es Európa-bajnokság magyar-skót csoportmeccsén készült, amelyen Szoboszlai felvette a mérkőzésen ijesztő sérülés miatt lecserélt Varga Barnabás mezét.

Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominik szerepel a görög címlapokon (Forrás: Paixebala.gr)

Ráadásul a görögök egy újabb, egészen súlyos hibát is elkövettek. Nem volt elég, hogy online felületeiken – amit azóta sem javítottak – Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominikot szerepeltették a cikkben, a nyomtatott lapszámban is a magyar válogatott csapatkapitányát tették címlapra, ráadásul már a saját, 10-es mezében.

Szoboszlai a nyomtatott újság címlapján / Fotó: Paixebala.gr

Az AEK elhappolta Varga Barnabást. A Ferencvárostól érkező magyar válogatott csatár csukott szemmel is gólt lő

– írták Szoboszlai fotójához a görög lap egyedi címlapján, melyet a Magyar Nemzet vett észre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu