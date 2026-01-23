Erre senki nem számított, élethű portrét festettek Szoboszlai Dominikről

Bár a Liverpool nem futja élete szezonját, Szoboszlai Dominik teljesítménye hónapok óta kiemelkedik a csapatból. A magyar válogatott középpályás nemcsak a pályán, hanem a szurkolók körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend: Instagram-oldalát már 4,1 millióan követik. Most pedig különleges elismerést kapott: egy liverpooli drukker megdöbbentően élethű portrét festett róla, hasonló ajándékban Szoboszlai korábban még nem részesült.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja ebben a szezonban Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik hatalmas ajándékot kapott

Az élethű Szoboszlai-portré szó szerint tarol az interneten: rengeteg szurkoló kéri a festmény készítőjét, hogy vagy bocsássa áruba a képet, vagy valamilyen módon juttassa el azt Szoboszlai Dominikhoz.

A mű alkotója, Abigail nem ismeretlen a futballvilágban: korábban már Jürgen Kloppot, Hugo Ekitikét és Alisson Beckert is lefestette, ezúttal pedig a magyar válogatott középpályás került a középpontba.

Legutóbb egy naptár is készült Szoboszlai Dominik legjobb fotóiból, és kíváncsian várjuk, milyen újabb meglepetésekkel rukkolnak elő a Liverpool szurkolói a közeljövőben.