Erre senki nem számított, élethű portrét festettek Szoboszlai Dominikről
Így még biztos nem látta magát a magyar játékos. Szoboszlai Dominikot teljesen élethűen festette le az egyik legnagyobb liverpooli drukker.
Bár a Liverpool nem futja élete szezonját, Szoboszlai Dominik teljesítménye hónapok óta kiemelkedik a csapatból. A magyar válogatott középpályás nemcsak a pályán, hanem a szurkolók körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend: Instagram-oldalát már 4,1 millióan követik. Most pedig különleges elismerést kapott: egy liverpooli drukker megdöbbentően élethű portrét festett róla, hasonló ajándékban Szoboszlai korábban még nem részesült.
Szoboszlai Dominik hatalmas ajándékot kapott
Az élethű Szoboszlai-portré szó szerint tarol az interneten: rengeteg szurkoló kéri a festmény készítőjét, hogy vagy bocsássa áruba a képet, vagy valamilyen módon juttassa el azt Szoboszlai Dominikhoz.
A mű alkotója, Abigail nem ismeretlen a futballvilágban: korábban már Jürgen Kloppot, Hugo Ekitikét és Alisson Beckert is lefestette, ezúttal pedig a magyar válogatott középpályás került a középpontba.
Legutóbb egy naptár is készült Szoboszlai Dominik legjobb fotóiból, és kíváncsian várjuk, milyen újabb meglepetésekkel rukkolnak elő a Liverpool szurkolói a közeljövőben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre