Hivatalos: távozik a Ferencváros vezetőedzője

A Ferencváros férfi kézilabdacsapata a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a szezon végén elköszön vezetőedzőjétől, Pásztor Istvántól. A magyar szakember négy éven át irányította a Fradit, ez idő alatt pedig a csapat stabil szereplője lett az NB I-nek, és nemzetközi porondon is megmutathatta magát. A felek az idény lezárása után külön utakon folytatják, ezzel egy négyéves közös munka ér véget a Népligetben.

Szerződést bontott a Fradi Pásztor Istvánnal (Fotó: fradi.hu)

Pásztor István távozik az FTC-től

A korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kiléphetett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelhetett. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy a 2024/25-ös évadban a korábbi negyedik helyek után bronzérmes lett az NB I-ben, míg a most futó szezonban együttesünk féltávnál a negyedik helyen áll.

– írta meg a Fradi.hu. Arról azonban nem esett szó, hogy ki lehet majd a szakember utódja az élvonalbeli csapatnál.