„Nem tartok semmitől" - magabiztosan várja az Eb-rajtot a magyar válogatott kapusa

Jelentős kitűzött cél nélkül mit sem ér az élsport. E gondolat jegyében utazik a kézilabda Eb-re Bartucz László válogatott kapusunk.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.07. 19:00
kézilabda Bartucz László kontinensbajnokság Lengyelország Olaszország Izland

Minden idők legkiválóbb magyar kézilabda Eb-szereplését, a 2024-es ötödik helyezést nehéz lesz megismételni, de nem kizárt. Erről nyilatkozott a Metropolnak Bartucz László a január 15-én kezdődő skandináviai kontinensbajnokság előtt. 

Bartucz László teljesítményén ezúttal is sok múlik majd a kézilabda Eb-n Fotó: Nemzeti Sport

Sokan emlékeznek 2024. január 26-ra, amikor Kölnben a szlovénok az utolsó öt percben képtelenek voltak gólt dobni nekünk. Ez Bartucz Lászlónak volt köszönhető, a német Melsungen légiósa aláhúzta: valóban remek délután volt, de a 23-22-es sikerből, a végső ötödik helyezésből, a dicső múltból idén képtelenség megélni. A válogatottságtól végleg visszavonult Mikler Roland örökébe lépett kapusunkon rengeteg múlik majd.

Mivel erős, összetartó a kollektívánk, nem tartok semmitől. Tény, két éve kijött a lépés, az említett helyosztón a hajrában Bóka Bendegúz két büntetőt értékesített, így egygólos hátrányból egygólos győzelem lett a vége

- emlékezett Bartucz, aki azon a találkozón 33 százalékos hatékonysággal védett. Úgy véli, idén nem lesz könnyű dolgunk, mert bár az első ellenfelük, a lengyel csapat az utóbbi tíz évben nem sokat mutatott, az új spanyol szövetségi kapitányuk, Jota González a kisujjában hordozza a sportági egyszeregyet. Attól óva int, hogy a második riválist, az olaszokat bárki lefitymálja. 

A mostani, az összességében mindössze második Eb-rajtjuk során megcélozzák a középdöntőt, ezért aztán neves német szövetségi kapitányt, Bob Hanningot szerződtettek.

A kézilabda Eb-középdöntőt nem adják ingyen

S a Metropol szerint a csoportfázisban hátra van még a feketeleves...

A harmadik ellenfél, Izland játékereje Európa élvonalához sorolandó. Csupa kiváló játékossal...

– fogalmazott Bartucz, akinek a szigetországiak elleni 60 perc pályafutása legnagyobb kihívása lehet. Kérdésünkre, vajon a magyar válogatott a középdöntőbe jutást jelentő első két csoporthelyezés valamelyikét megszerzi-e, azt válaszolta: ebben reménykedik, de azt a pozíciót sem adják ingyen.

A középdöntőbe az első két helyen végző válogatott kerül a dán, norvég és svéd közös rendezésű viadalon.

A magyar válogatott csoportmérkőzései 

Január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország

Január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország

Január 20., 20.30: Magyarország–Izland

 

 

