Óriási Fradi-sikerrel zárult a vízilabda-Eb

Ahogy arról vasárnap már beszámoltunk, ezüstérmesként zárt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon. Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata a döntőben 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda és olimpiai bajnok Szerbiától. Két játékosunk ugyanakkor két Fradi-légióssal együtt bekerült a torna álomcsapatába.

Szemben Manhercz, előtte Mandics: velük együtt négy Fradi-sztár került be a vízilabda-Eb álomcsapatába Fotó: Getty Images

A magyar válogatott nyolc Fradi-pólósából ketten, Manhercz Krisztián és Nagy Ákos részesültek ebben a megtiszteltetésben a belgrádi vízilabda-Eb elvesztett döntője után. Rajtuk kívül bekerült a legjobbak közé a győztes szerbek sztárja, a mieink elleni fináléban négygólos Dusan Mandics, illetve a hozzá hasonlóan a magyar bajnokcsapatot és BL-címvédőt erősítő görög Sztilianosz Argiropulosz is.

Négy Fradi-játékos a vízilabda-Eb álomcsapatában: Milan Glusac (Szerbia) – Sztilianosz Argiropulosz (Görögország), Sztrahinja Rasovics (Szerbia), Manhercz Krisztián (Magyarország), Konsztantinosz Kakarisz (Görögország), Nagy Ákos (Magyarország), Dusan Mandics (Szerbia) A döntő legértékesebb játékosa (MVP): Dusan Mandics (Szerbia)

A szerb–magyar (10-7) Eb-döntő összefoglalója: