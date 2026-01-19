RETRO RÁDIÓ

Most kiderült: őt látták a legjobb NB I-es bírónak a korábbi játékvezetők

Aligha akad olyan bajnoki mérkőzés, amelyet követően ne kerülne szóba a játékvezetők teljesítménye. Jó hír a szurkolóknak, hogy az MLSZ hivatalos Játékvezetői Bizottságán kívül is vannak szakemberek, akik kiemelt figyelemmel és szakmai alapon elemzik az NB I-ben szereplő bírók munkáját. Most nyilvánosságra került, szerintük ki nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 10:25
Az NB I őszi szezonjának 18 fordulója, vagyis 108 lejátszott találkozó után már értékelhetővé vált a magyar játékvezetők munkája. A mérleget az élvonalbeli klubok vezetői már megvonták, és vélhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságánál is elkészültek az összesítések, Hanacsek Attila vezetésével. Ezek az értékelések azonban nem nyilvánosak, ellentétben azzal a rangsorral, amelyet a Spori nevű Facebook-oldalt működtető egykori focibírók állítottak össze.

Rúsz Márton bíró hibázott a legkevesebbet Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség
A legjobb magyar focibíró csak a középmezőnyben?

A klubvezetők szavazatai alapján legjobbnak ítélt Berke Balázs a Spori által összeállított, 15 fős rangsorban csupán a hatodik helyen végzett. Az oldal szerkesztői szerint komoly hiba esetén egy játékvezető csak rendkívül ritkán kaphat 7,5 pontnál magasabb értékelést. A VAR alkalmazása pedig az UEFA irányelvei alapján súlyos hibának minősül, márpedig Berkének több alkalommal is szüksége volt videós segítségre.

Sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését.

- írták.

A rangsor alsó részében végző játékvezetők teljesítménye a várakozásokhoz képest jóval gyengébb volt a Spori elemzői szerint. Az NB I őszi idényének játékvezetői rangsora a Spori értékelése alapján:

  • Rúsz Márton 8,00
  • Erdős József 7,57
  • Bogár Gergő 7,40
  • Káprály Mihály 7,40
  • Bognár Tamás 7,38
  • Berke Balázs 7,33
  • Antal Péter 7,25
  • Karakó Ferenc 7,19
  • Kovács Imre 7,08
  • Molnár Attila 6,88
  • Hanyecz Bence 6,83
  • dr. Csonka Bence 6,70
  • Derdák Marcell 6,56
  • Zierkelbach Péter 6,43
  • Zimmermann Márió 6,25

Az oldal külön kitér a magyar játékvezetők csekély nemzetközi foglalkoztatottságára is. Ősszel mindössze két Európa-liga-meccset kapott Berke Balázs, míg dr. Csonka Bence és Káprály Mihály csak egy-egy Konferencia Liga-találkozót vezethetett. Mindössze egy vb-selejtezőt vezetett Berke Balázs, a Norvégia–Moldova 11–1-es eredménnyel záruló meccset. Bognár Tamás hiába az UEFA 1-es kategória tagja, mindössze egy Konferencia Liga-selejtezőt kapott egész ősszel. A fiatal magyar játékvezetők nemzetközi szinten pedig csak korosztályos meccseken fújnak - fogalmazott az Origo.

 

