Most kiderült: őt látták a legjobb NB I-es bírónak a korábbi játékvezetők

Az NB I őszi szezonjának 18 fordulója, vagyis 108 lejátszott találkozó után már értékelhetővé vált a magyar játékvezetők munkája. A mérleget az élvonalbeli klubok vezetői már megvonták, és vélhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságánál is elkészültek az összesítések, Hanacsek Attila vezetésével. Ezek az értékelések azonban nem nyilvánosak, ellentétben azzal a rangsorral, amelyet a Spori nevű Facebook-oldalt működtető egykori focibírók állítottak össze.

Rúsz Márton bíró hibázott a legkevesebbet Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A legjobb magyar focibíró csak a középmezőnyben?

A klubvezetők szavazatai alapján legjobbnak ítélt Berke Balázs a Spori által összeállított, 15 fős rangsorban csupán a hatodik helyen végzett. Az oldal szerkesztői szerint komoly hiba esetén egy játékvezető csak rendkívül ritkán kaphat 7,5 pontnál magasabb értékelést. A VAR alkalmazása pedig az UEFA irányelvei alapján súlyos hibának minősül, márpedig Berkének több alkalommal is szüksége volt videós segítségre.

Sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését.

- írták.

A rangsor alsó részében végző játékvezetők teljesítménye a várakozásokhoz képest jóval gyengébb volt a Spori elemzői szerint. Az NB I őszi idényének játékvezetői rangsora a Spori értékelése alapján:

Rúsz Márton 8,00

Erdős József 7,57

Bogár Gergő 7,40

Káprály Mihály 7,40

Bognár Tamás 7,38

Berke Balázs 7,33

Antal Péter 7,25

Karakó Ferenc 7,19

Kovács Imre 7,08

Molnár Attila 6,88

Hanyecz Bence 6,83

dr. Csonka Bence 6,70

Derdák Marcell 6,56

Zierkelbach Péter 6,43

Zimmermann Márió 6,25

Az oldal külön kitér a magyar játékvezetők csekély nemzetközi foglalkoztatottságára is. Ősszel mindössze két Európa-liga-meccset kapott Berke Balázs, míg dr. Csonka Bence és Káprály Mihály csak egy-egy Konferencia Liga-találkozót vezethetett. Mindössze egy vb-selejtezőt vezetett Berke Balázs, a Norvégia–Moldova 11–1-es eredménnyel záruló meccset. Bognár Tamás hiába az UEFA 1-es kategória tagja, mindössze egy Konferencia Liga-selejtezőt kapott egész ősszel. A fiatal magyar játékvezetők nemzetközi szinten pedig csak korosztályos meccseken fújnak - fogalmazott az Origo.