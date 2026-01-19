Most kiderült: őt látták a legjobb NB I-es bírónak a korábbi játékvezetők
Aligha akad olyan bajnoki mérkőzés, amelyet követően ne kerülne szóba a játékvezetők teljesítménye. Jó hír a szurkolóknak, hogy az MLSZ hivatalos Játékvezetői Bizottságán kívül is vannak szakemberek, akik kiemelt figyelemmel és szakmai alapon elemzik az NB I-ben szereplő bírók munkáját. Most nyilvánosságra került, szerintük ki nyújtotta a legjobb teljesítményt.
Az NB I őszi szezonjának 18 fordulója, vagyis 108 lejátszott találkozó után már értékelhetővé vált a magyar játékvezetők munkája. A mérleget az élvonalbeli klubok vezetői már megvonták, és vélhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságánál is elkészültek az összesítések, Hanacsek Attila vezetésével. Ezek az értékelések azonban nem nyilvánosak, ellentétben azzal a rangsorral, amelyet a Spori nevű Facebook-oldalt működtető egykori focibírók állítottak össze.
A legjobb magyar focibíró csak a középmezőnyben?
A klubvezetők szavazatai alapján legjobbnak ítélt Berke Balázs a Spori által összeállított, 15 fős rangsorban csupán a hatodik helyen végzett. Az oldal szerkesztői szerint komoly hiba esetén egy játékvezető csak rendkívül ritkán kaphat 7,5 pontnál magasabb értékelést. A VAR alkalmazása pedig az UEFA irányelvei alapján súlyos hibának minősül, márpedig Berkének több alkalommal is szüksége volt videós segítségre.
Sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését.
- írták.
A rangsor alsó részében végző játékvezetők teljesítménye a várakozásokhoz képest jóval gyengébb volt a Spori elemzői szerint. Az NB I őszi idényének játékvezetői rangsora a Spori értékelése alapján:
- Rúsz Márton 8,00
- Erdős József 7,57
- Bogár Gergő 7,40
- Káprály Mihály 7,40
- Bognár Tamás 7,38
- Berke Balázs 7,33
- Antal Péter 7,25
- Karakó Ferenc 7,19
- Kovács Imre 7,08
- Molnár Attila 6,88
- Hanyecz Bence 6,83
- dr. Csonka Bence 6,70
- Derdák Marcell 6,56
- Zierkelbach Péter 6,43
- Zimmermann Márió 6,25
Az oldal külön kitér a magyar játékvezetők csekély nemzetközi foglalkoztatottságára is. Ősszel mindössze két Európa-liga-meccset kapott Berke Balázs, míg dr. Csonka Bence és Káprály Mihály csak egy-egy Konferencia Liga-találkozót vezethetett. Mindössze egy vb-selejtezőt vezetett Berke Balázs, a Norvégia–Moldova 11–1-es eredménnyel záruló meccset. Bognár Tamás hiába az UEFA 1-es kategória tagja, mindössze egy Konferencia Liga-selejtezőt kapott egész ősszel. A fiatal magyar játékvezetők nemzetközi szinten pedig csak korosztályos meccseken fújnak - fogalmazott az Origo.
