Komoly elemzés látott napvilágot a magyar válogatott meccse kapcsán

A magyar válogatott szombaton 2-0-ra vezetett Dublinban Írország ellen, de végül 2-2-re végzett. "A mérkőzés során Harm Osmers német játékvezető szokatlan módon a hazai csapat felé hajló döntéseket hozott. Háromesetben is egyértelmű sárga lap maradt el, és a hazaiak első gólja előtt Varga ellen szabálytalankodtak. Sallai Roland kiállítása pedig elkerülhető lett volna, ha a játékvezető korábban megfelelően kezelte volna a provokációkat" - írja a Spori című Facebook oldal, amely részletesen elemezte a történteket.

A végén megjegyzik, tudatosan időt hagytak a mérkőzés után, hogy higgadtan, átgondoltan értékeljék a játékvezetői teljesítményét.

Jól érzékelhető volt, hogy a hazai csapat folyamatos nyomásgyakorlása hatással volt a játékvezetőre. Nehéz lenne puszta véletlenként értelmezni, hogy a vitatott döntések szinte kizárólag egy irányba billentek. A hazai játékosok minden ítéletet heves gesztikulálással és hangos reklamálással kísértek, és ez láthatóan eredményre vezetett: a mérkőzés kulcsfontosságú pillanataiban rendre számukra kedvező döntések születtek. Természetesen előfordulhat, hogy egy játékvezetőnek gyengébb napja van, és hibái mindkét irányba oszlanak el. Ebben az esetben azonban a felsorolt döntések túlnyomó többsége egyértelműen a magyar csapatot sújtotta, és nagymértékben befolyásolta a végeredményt. Ez a fajta hozzáállás korábban nem volt jellemző a német játékvezetőkre, így nehéz racionális magyarázatot találni arra, miért alakult így ez a mérkőzés

- írták oldalukon.

A magyar válogatott kedden este (20.45, tv: M4 Sport) Budapesten Portugáliát fogadja világbajnoki-selejtezőn.