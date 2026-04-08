Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Szentkirályi Alexandra: A történelem egyik legsúlyosabb energiaválsága közelít Európa felé!

Ki tudja megvédeni Magyarországot ebben a helyzetben?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 18:14
A történelem egyik legsúlyosabb energiaválsága közelít Európa felé!

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint olyan energiakrízis fenyeget, amely nagyobb lehet, mint az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es válság együttvéve.

Ez egyszerre jelenthet:

➡️ olajárrobbanást

➡️ gázárrobbanást

➡️ újabb élelmiszer-drágulást

➡️ súlyos gazdasági megrázkódtatást egész Európában

A kérdés világos: ki tudja megvédeni Magyarországot ebben a helyzetben?

Azok biztosan nem, akik Brüsszel minden utasítását végrehajtanák, megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett árakat, és a magyar emberekkel fizettetnék meg a válság árát.

Magyarország energiabiztonságát meg kell védenünk!

A magyar családokat meg kell védenünk az elszálló áraktól!

A veszélyek korában csak erős, tapasztalt, nemzeti kormány képes megvédeni az országot. Ezért egyedül a Fidesz és Orbán Viktor képes garantálni Magyarország és a magyar emberek biztonságát.

Vasárnap, mi vagyunk a biztos választás!  2 X Fidesz!

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu