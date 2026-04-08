Szentkirályi Alexandra: A történelem egyik legsúlyosabb energiaválsága közelít Európa felé!
Ki tudja megvédeni Magyarországot ebben a helyzetben?
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint olyan energiakrízis fenyeget, amely nagyobb lehet, mint az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es válság együttvéve.
Ez egyszerre jelenthet:
olajárrobbanást
gázárrobbanást
újabb élelmiszer-drágulást
súlyos gazdasági megrázkódtatást egész Európában
A kérdés világos: ki tudja megvédeni Magyarországot ebben a helyzetben?
Azok biztosan nem, akik Brüsszel minden utasítását végrehajtanák, megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett árakat, és a magyar emberekkel fizettetnék meg a válság árát.
Magyarország energiabiztonságát meg kell védenünk!
A magyar családokat meg kell védenünk az elszálló áraktól!
A veszélyek korában csak erős, tapasztalt, nemzeti kormány képes megvédeni az országot. Ezért egyedül a Fidesz és Orbán Viktor képes garantálni Magyarország és a magyar emberek biztonságát.
Vasárnap, mi vagyunk a biztos választás! 2 X Fidesz!
- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon.
