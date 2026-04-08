RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Szentkirályi Alexandra: Ha Magyar Péter kerülne hatalomra, ugyanaz a balos kormányzás jönne, mint 2010 előtt

Figyelmeztetett a politikus.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 11:54
Módosítva: 2026.04.08. 12:34
„Nekem megvan a szüleimen keresztül vagy az ő szemszögükön keresztül az az időszak, amikor 2002 és 2010 között azért ők nagyon megszenvedték az akkori baloldali kormányokat” – válaszolta egy tiszás kérdésére Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra megválaszolta egy tiszás kérdését Fotó: Gáll Regina/MW

Szentkirályi Alexandra: Miből lesz Magyar Péteréknek pénze fenntartani a rezsicsökkentést?

Én emlékszem, hogy mennyit hallgattuk előtte azt, hogy nem lesz gázáremelés, minden, ami jó, azt megtartják, csak a rossz dolgokat kijavítják. Ez nagyon szimpatikus, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy miből lesz Magyar Péteréknek pénze fenntartani a rezsicsökkentést akkor, ha be akarnak szállni Ukrajna finanszírozásába, mert nyilván ezt fogja tőlük kérni az Európai Unió meg Ukrajna is. És miből lesz akkor pénz mondjuk a rezsicsökkentésre? A 13.–14. havi nyugdíjra? Családtámogatás, szja-mentesség, 3%-os hitel?

– fejtette ki a politikus. Posztjában hozzátette: „A helyzet az, hogyha Magyar Péter kerülne hatalomra, ugyanaz a balos kormányzás jönne, mint 2010 előtt: megszorítások, a rezsicsökkentés eltörlése, a családtámogatások visszavonása.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
