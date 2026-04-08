Szentkirályi Alexandra: Ha Magyar Péter kerülne hatalomra, ugyanaz a balos kormányzás jönne, mint 2010 előtt

„Nekem megvan a szüleimen keresztül vagy az ő szemszögükön keresztül az az időszak, amikor 2002 és 2010 között azért ők nagyon megszenvedték az akkori baloldali kormányokat” – válaszolta egy tiszás kérdésére Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra: Miből lesz Magyar Péteréknek pénze fenntartani a rezsicsökkentést?

Én emlékszem, hogy mennyit hallgattuk előtte azt, hogy nem lesz gázáremelés, minden, ami jó, azt megtartják, csak a rossz dolgokat kijavítják. Ez nagyon szimpatikus, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy miből lesz Magyar Péteréknek pénze fenntartani a rezsicsökkentést akkor, ha be akarnak szállni Ukrajna finanszírozásába, mert nyilván ezt fogja tőlük kérni az Európai Unió meg Ukrajna is. És miből lesz akkor pénz mondjuk a rezsicsökkentésre? A 13.–14. havi nyugdíjra? Családtámogatás, szja-mentesség, 3%-os hitel?

– fejtette ki a politikus. Posztjában hozzátette: „A helyzet az, hogyha Magyar Péter kerülne hatalomra, ugyanaz a balos kormányzás jönne, mint 2010 előtt: megszorítások, a rezsicsökkentés eltörlése, a családtámogatások visszavonása.”