Magyar Péter barátnője Costa Ricában tölti az időt

A választások előtti héten Magyar Péter „eltüntette”" Magyarországról a barátnőjét, Kovács Ilonát (Ilike). Miközben ő idehaza valamiféle „rendszerváltástól” szónokol, barátnője újabb sokmilliós luxusútra indult, nyilvánvalóan azért, hogy legkényesebb időszakban nehogy bármiféle kellemetlenséget okozhasson.

A több hetes costa ricai luxusutazás minden költségét Magyar Péter állta, nyilvánvalóan tanulva a Vogel Evelyn féle szakítás viharos következményeiből.

Vége van: 3 nappal a választás előtt Magyar Péter kidobta a barátnőjét!

A Ripost információi szerint külön titoktartási szerződést is kötöttek, a feltételek nem teljesítése esetén, sokmilliós kártértést kikötve.

Szabó Ilona környezetéből többen is megerősítették a Ripostnak, hogy Ilike több, mint félmilliós repülőjegyét, valamint a két millióba kerülő szállását is Magyar Péter fizette, sőt, napi 300 dolláros ( kb. 100 ezer forint) külön zsebpénzt is adott neki a teljes körű hallgatásért cserébe.

„Szabadság” – adta hírül Costa Ricából Ilike

A Ripost értesülései szerint Ilike a múlt héten utazott el a festői Costa Ricába, és onnan – nehogy bármi kellemetlen kiderülhessen – csak a választások után térhet majd haza. Úgy tudni, hogy a titoktartási szerződésben mindent részletet pontosan rögzítettek, az indulás-érkezés indőpontjától, a zsebpénzen át a kényes információk megóvásáig.

„A szörf után a kókuszvíz esik a legjobban” – írta a szakítás után Magyar Péter volt barátnője

A Tisza vezetőjének párja, Szabó Ilona „Ilike” az elmúlt 1 évben a Ripost becslései szerint már 40-50 millió forintot költhetett luxusutakra.

Beutazta az Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. A Ripost információi szerint Magyar Péter – bár nem mer együtt utazni a barátnőjével –, sok tízmillióval finanszírozza a luxushobbit. Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni.

Tanzánia, Kína, Ausztrália, USA - Magyar Péter fizeti barátnője luxusnyaralásait

Ilike nem titkolja, hogy rajong az egzotikus és méregdrága nyaralásokért: minden alkalommal eldicsekszik az Instagram-oldalán azzal, hogy a világnak épp melyik szegletében piheni ki a munka fáradalmait. Néhány hónapja például Kína legnépesebb városából, Sanghajból, és egy ausztrál tengerpartról osztott meg magáról képeket. Ezekre a helyekre egyébként 600-700 ezer forint a legolcsóbb repülőjegy.