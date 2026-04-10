Magyar Péter barátnője Costa Ricában tölti az időt
Ilike egy luxusúton piheni ki a fáradalmait.
A választások előtti héten Magyar Péter „eltüntette”" Magyarországról a barátnőjét, Kovács Ilonát (Ilike). Miközben ő idehaza valamiféle „rendszerváltástól” szónokol, barátnője újabb sokmilliós luxusútra indult, nyilvánvalóan azért, hogy legkényesebb időszakban nehogy bármiféle kellemetlenséget okozhasson.
A több hetes costa ricai luxusutazás minden költségét Magyar Péter állta, nyilvánvalóan tanulva a Vogel Evelyn féle szakítás viharos következményeiből.
A Ripost információi szerint külön titoktartási szerződést is kötöttek, a feltételek nem teljesítése esetén, sokmilliós kártértést kikötve.
Szabó Ilona környezetéből többen is megerősítették a Ripostnak, hogy Ilike több, mint félmilliós repülőjegyét, valamint a két millióba kerülő szállását is Magyar Péter fizette, sőt, napi 300 dolláros ( kb. 100 ezer forint) külön zsebpénzt is adott neki a teljes körű hallgatásért cserébe.
A Ripost értesülései szerint Ilike a múlt héten utazott el a festői Costa Ricába, és onnan – nehogy bármi kellemetlen kiderülhessen – csak a választások után térhet majd haza. Úgy tudni, hogy a titoktartási szerződésben mindent részletet pontosan rögzítettek, az indulás-érkezés indőpontjától, a zsebpénzen át a kényes információk megóvásáig.
A Tisza vezetőjének párja, Szabó Ilona „Ilike” az elmúlt 1 évben a Ripost becslései szerint már 40-50 millió forintot költhetett luxusutakra.
Beutazta az Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. A Ripost információi szerint Magyar Péter – bár nem mer együtt utazni a barátnőjével –, sok tízmillióval finanszírozza a luxushobbit. Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni.
Ilike nem titkolja, hogy rajong az egzotikus és méregdrága nyaralásokért: minden alkalommal eldicsekszik az Instagram-oldalán azzal, hogy a világnak épp melyik szegletében piheni ki a munka fáradalmait. Néhány hónapja például Kína legnépesebb városából, Sanghajból, és egy ausztrál tengerpartról osztott meg magáról képeket. Ezekre a helyekre egyébként 600-700 ezer forint a legolcsóbb repülőjegy.
A közösségi oldalára feltöltött képek tanúsága szerint Ilike megveti az olyan hagyományos, olcsóbbnak mondható nyaralási lehetőségeket, mint Horvátország vagy Görögország. Mindig a távoli, egzotikus, sok-sok millióba kerülő utazásokat részesíti előnyben, ha nyaralni indul. A közelmúltban például bejárta az Egyesült Államok keleti partvidékét: pózolt a „Joshua Tree” Nemzeti Parkban, és a legendás Grand Canyon tetején is fotózkodott „elérzékenyülve”.
Aztán jött Kanada: Vancouver és Horseshoe Bay környékéről is több tucat fotót osztott meg, ahol elmondása szerint „600 képet készített egy hét alatt”.
Ilikének - ahogy ő maga fogalmazott egyik posztjában - régi álma volt egy marokkói kiruccanás, és amikor nemrég eljutott az afrikai királyságba, természetesen nem aprózta el: homokbuckák, sivatagi tájak és sok százezerbe kerülő teázás a beduinokkal – mindezt mindig „Instagram-kompatibilis” háttérrel, hogy lássa az összes ismerőse, hogy neki semmi sem drága.
Dél-Amerikát Ilike teljesen körbeutazta, itt alig van ország, ahol ne fordult volna meg. Argentína fővárosában, Buenos Airesben például a híres La Boca negyed színes házai között pózolt, Brazíliában pedig Rio de Janeiro hegycsúcsairól és Niteroi tengerpartjáról mutatott panorámaképeket. Uruguayban szintén megfordult, ahol saját születésnapját egy extrém, és méregdrága sportfesztiválon ünnepelte meg.
Egyik posztjában Ilike még arról is beszámolt, hogy vízumproblémái akadtak, és csaknem illegálisan maradt Brazíliában. A dél-amerikai körutazás költségeit egyébként jól jelzi, hogy egy repülőjegy ára a kontinensre már önmagában 400–600 ezer forintról indul, a helyszíni szállások, programok pedig ennek többszörösére rúghatnak.
A koronát mindezekre a zanzibári álomutazás tette fel: Ilike itt egy óriásteknőssel pózolt – az Instagram-posztja szerint egyébként tíz napot töltött Afrikában. A repülőjegyek ára ide szintén 500–800 ezer forint között mozog, a szállásokról nem is beszélve.
