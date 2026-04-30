Rosszindulatú pletykákat terjeszthetnek ma erről a csillagjegyről, rólad van szó?

Kos

Csütörtökön egy beszélgetés során elmondja a véleményét vagy az álláspontját, és nagyon bosszantja, hogy ellentmondanak önnek. Pedig vannak, akiket még észérvekkel sem lehet meggyőzni, és nincs is erre szükség. Ön elmondta, amit gondol, de győzködnie senkit sem kell az igazáról.

Bika

Csütörtökön hirtelen felpezsdülnek a dolgok ön körül. Most lehetősége van arra, hogy kihasználva a körülményeket elinduljon valamerre, amerre már régóta húzza a szíve. Ha most nem lép, a közeljövőben nem biztos, hogy lesz újra ilyen esélye.

Ikrek

Csütörtökön egy inspiráló történetet hall, vagy egy ilyen találkozásban lehet része, és felmerül önben, hogy ezt önnek is meg kellene lépnie. Mielőtt azonban bármit is döntene, nézzen utána, hogy nincs-e a történet mögött még valami olyan dolog is, amelyet elfelejtettek elmesélni...

Rák

Elképzelhető, hogy ma olyan munkákkal kell foglalkoznia, amelyeket már kipipált. Ugyanakkor most megláthat olyan lehetőségeket, amiket korábban nem vett észre. Szóval minden csak azon múlik, hogy áll hozzá. Ezt jobb, ha tudatosítja magában.

Oroszlán

Csütörtökön valakik a környezetében rosszindulatú pletykákat terjesztenek, és lehet, hogy megpróbálják ebbe önt is bevonni. Kezelje távolságtartással, ha ma egy kétséges információt osztanak meg önnel. És persze főleg ne adja tovább, inkább kérdezzen rá, járjon utána, mi lehet igaz mindebből!

Szűz

Jó nap lesz a csütörtök, ha nem bonyolódik bele olyan vitába, amihez nincs közvetlen kapcsolódása. Biztosan egyik vagy mindkét fél szeretné, ha véleményt nyilvánítana, de most jobban jár, ha semleges marad.

Mérleg

A Mérleg Hold és a Merkúr szembenállása megbolygatja a dolgokat, és délelőtt alaposan felborítja a terveit. Ettől feszültté válhat, és kimondottan elkeseríti, hogy nem tud tervezni. Mintha elvesztette volna a fonalat. Engedje el! Délutánra már jóra fordulnak a dolgai.

Skorpió

Lehet, hogy délelőtt ez még nem így tűnik, de délutánra beérnek a dolgai. Ez azt jelenti, hogy minden az elképzelései szerint megy abban a tempóban, ahogy önnek megfelel. Mindez megérdemelten érkezik, hiszen megdolgozott érte, jár az elismerés!