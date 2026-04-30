Rosszindulatú pletykákat terjeszthetnek ma erről a csillagjegyről, rólad van szó?
Ezt tartogatják mára a csillagok.
Kos
Csütörtökön egy beszélgetés során elmondja a véleményét vagy az álláspontját, és nagyon bosszantja, hogy ellentmondanak önnek. Pedig vannak, akiket még észérvekkel sem lehet meggyőzni, és nincs is erre szükség. Ön elmondta, amit gondol, de győzködnie senkit sem kell az igazáról.
Bika
Csütörtökön hirtelen felpezsdülnek a dolgok ön körül. Most lehetősége van arra, hogy kihasználva a körülményeket elinduljon valamerre, amerre már régóta húzza a szíve. Ha most nem lép, a közeljövőben nem biztos, hogy lesz újra ilyen esélye.
Ikrek
Csütörtökön egy inspiráló történetet hall, vagy egy ilyen találkozásban lehet része, és felmerül önben, hogy ezt önnek is meg kellene lépnie. Mielőtt azonban bármit is döntene, nézzen utána, hogy nincs-e a történet mögött még valami olyan dolog is, amelyet elfelejtettek elmesélni...
Rák
Elképzelhető, hogy ma olyan munkákkal kell foglalkoznia, amelyeket már kipipált. Ugyanakkor most megláthat olyan lehetőségeket, amiket korábban nem vett észre. Szóval minden csak azon múlik, hogy áll hozzá. Ezt jobb, ha tudatosítja magában.
Oroszlán
Csütörtökön valakik a környezetében rosszindulatú pletykákat terjesztenek, és lehet, hogy megpróbálják ebbe önt is bevonni. Kezelje távolságtartással, ha ma egy kétséges információt osztanak meg önnel. És persze főleg ne adja tovább, inkább kérdezzen rá, járjon utána, mi lehet igaz mindebből!
Szűz
Jó nap lesz a csütörtök, ha nem bonyolódik bele olyan vitába, amihez nincs közvetlen kapcsolódása. Biztosan egyik vagy mindkét fél szeretné, ha véleményt nyilvánítana, de most jobban jár, ha semleges marad.
Mérleg
A Mérleg Hold és a Merkúr szembenállása megbolygatja a dolgokat, és délelőtt alaposan felborítja a terveit. Ettől feszültté válhat, és kimondottan elkeseríti, hogy nem tud tervezni. Mintha elvesztette volna a fonalat. Engedje el! Délutánra már jóra fordulnak a dolgai.
Skorpió
Lehet, hogy délelőtt ez még nem így tűnik, de délutánra beérnek a dolgai. Ez azt jelenti, hogy minden az elképzelései szerint megy abban a tempóban, ahogy önnek megfelel. Mindez megérdemelten érkezik, hiszen megdolgozott érte, jár az elismerés!
Nyilas
Csütörtökön a sok munka mellett sok hatás is éri. Valaki kérdez valamit, valaki kér valamit vagy hívja valahova. Szeretne mindenkinek megfelelni, de ez most sem fog sikerülni, és nem is kellene ezt kitűznie maga elé. Jobb, ha a saját érdekeit, igényeit figyelembe véve cselekszik, reagál.
Bak
Csütörtökön leginkább akkor fog kiakadni, ha bármit vagy bárkit túl komolyan vesz. Saját érdekében igyekezzen tudatosítani magában, hogy ma sok a bosszantó ember, de önnek nem éri meg bosszankodni. Délután viszont már jönnek a jobb fejlemények...
Vízöntő
Csütörtökön komoly fejtörést okozhat önnek, hogy eldöntsön egy kérdést, mivel bárhogyan is határoz, a végeredmény sehogyan sem lesz olyan, amilyet eredetileg elképzelt volna. Ha viszont nem fűlik a foga a kompromisszumhoz, akkor el is halaszthatja a dolgot.
Halak
Valaki beszólhat egy olyat, hogy komolyan megsértődik. Biztosan igaza van. De kérdés, hogy kinek jó ez. Az illető észre sem veszi, hogy belegázolt a lelkébe, ha nem szól neki. Ezért szóljon inkább, és utána tudja le magában az egészet.
