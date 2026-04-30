A kétségbeesett anya mindent megtesz, hogy megmentse a ritka szívbetegséggel küzdő 18 éves fiát

Egy kétségbeesett édesanya sürgős segítségkéréssel fordult a nyilvánossághoz 18 éves fia életének megmentése érdekében. A fiatal Fin Cormack ritka és súlyos szívbetegséggel küzd, állapota pedig az utóbbi időben jelentősen romlott.

Az anya segítséget kér, a fiú egész életében betegséggel küzdött –

Az édesanya mindent megtesz, hogy megmentse fiát

Fin már születése után néhány órával életveszélyes állapotba került: a vér oxigénszintje (szaturációja) veszélyesen alacsony volt, ezért azonnal lélegeztetőgépre került, miközben az orvosok az életéért küzdöttek. Később kiderült, hogy az úgynevezett Ebstein-anomáliával született, ez egy ritka, súlyos szívfejlődési rendellenesség.

A betegség miatt Finnek élete során több nyitott szívműtéten is át kellett esnie. 2018-ban egy speciális beavatkozást, úgynevezett kúp-rekonstrukciót végeztek rajta, amely a szívbillentyű helyreállítását célozta. Bár kezdetben javulás mutatkozott, az elmúlt években állapota ismét jelentősen romlott.

Édesanyja, a 46 éves Clare Cormack szerint fia állandó kimerültséggel küzd.

Egyszerűen borzasztóan rossz az állóképessége. Egy rövid séta után meg kell állnia, előrehajol, a térdére támaszkodik, hogy levegőt kapjon. Már egy lépcsőzés is hatalmas megterhelés számára

– mondta.

Az orvosok nemrég lesújtó hírt közöltek a családdal: Fin jobb oldali szívelégtelenségben szenved. Felmerült a szívátültetés lehetősége is, azonban ezt sem a fiú, sem a család nem szeretné választani. Clare szerint fia határozottan elutasította ezt az opciót. Reményt jelent azonban, hogy az Egyesült Államokban működő Mayo Klinika szakemberei megvizsgálták Fin esetét, és úgy vélik, lenne lehetőség a sérült szívbillentyű javítására vagy cseréjére. Ez akár évekkel is elhalaszthatná a szívátültetés szükségességét.

A család ezt a kezelést szeretné választani, azonban a beavatkozás költsége akár 200 ezer font (több mint 90 millió forint) is lehet, amelyet saját erőből kell előteremteniük.

Nem tudunk semmit lefoglalni addig, amíg nincs meg a szükséges összeg

– mondta Clare.

Az édesanya szerint az idő kulcsfontosságú:

Minél tovább várunk, annál gyengébb lesz a szíve, és annál rosszabb állapotba kerül. Ez az ő legjobb esélye egy hosszabb és jobb életre.

A kezelés finanszírozására GoFundMe-oldalt indítottak, amelyen már több mint 12 ezer font (közel 5,5 millió forint) gyűlt össze. Emellett 100 édesanya is összefogott a környéken: 2026. június 20-án egy 29 kilométeres jótékonysági sétát szerveznek Fin támogatására – derül ki a Mirror cikkéből.