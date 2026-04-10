Így szavaz Nemesvid legidősebb embere: Pöndi néni elmondta, miért élvezheti Orbán Viktor a bizalmát
Pöndi néni 95 év alatt sok mindent megélt, megtapasztalt.
Micsoda szellemi frissesség! Nemesvid település legidősebb embere, Dr. Marot Lajosné Pöndi néni 95 évesen – rátapintva a lényegre – elmondja, kire és miért szavaz majd április 12-én.
„Amióta a Fidesz átvette a hatalmat, azóta csak azt látjuk, hogy törődik a családokkal, hazaszerető, és aki olyan jó apa, mint Orbán Viktor, öt gyermeke van, hat unokája van, azért érti meg igazán a gondjainkat. Isten éltesse és segítse, hogy a sok áskálódás és harc ellen, amit az igazság ellen a világ elkövet, segítse meg a jóisten, hogy tovább vezesse ezt a kis magyar népet. A biztos választás a Fidesz!”
– fogalmaz az idős hölgy a Facebookon közzétett felvételen.
