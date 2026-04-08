Curtis és Radics Gigi óriásit énekelt Sopronban: Megalapozták a hangulatot

Már csak négy nap maradt a választásig, ahol eldől, hogy a békepárti kormány folytatja-e a munkát, vagy egy brüsszeli bábkormány veszi át hazánk irányítását. A hatalmas téttel bíró kampányhajrá soproni állomásán összegyűlt patrióta tömeget Curtis és Radics Gigi elképesztő duettje tüzelte fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 18:36
radics gigi sopron curtis orbán viktor Békemenet

Már csak négy nap választja el Magyarországot attól a pillanattól, amikor az urnákhoz járulva hosszú időre meghatározzuk hazánk jövőjét - írja a Bors. Orbán Viktor országjárása a célegyenesbe fordult, és a mai napon Sopron városát árasztották el a patrióta érzelmű támogatók. A választás tétje nem csupán politikai irányvonalak harca, hanem a háborúból való kimaradás kérdése: marad-e a stabilitást garantáló békepárti kormány Orbán Viktor vezetésével, vagy átveszi a hatalmat a Magyar Péter-féle, Brüsszel érdekeit kiszolgáló bábkormány, amely háborúba sodorhatja taszíthatja az országot. A hangulat a tetőfokára hágott Sopronban, amikor a színpadra lépett Curtis és Radics Gigi, akik ezúttal sem okoztak csalódást.

Orbán Viktor Országjárás Sopron 2026.04.08.
Orbán Viktor országjárása Sopronban Curtis és Radics Gigi produkciójával kezdődött Fotó: MW

 

Vastaps Sopronban: Curtis és Radics Gigi ismét nagyot énekeltek

A két népszerű előadó nem bízta a véletlenre a sikert: Demjén Ferenc örökzöld slágerének, A Szabadság vándorainak feldolgozását hozták el a soproni közönségnek. A dalválasztás telitalálatnak bizonyult, hiszen az üzenete most fontosabb és aktuálisabb, mint valaha. Ez a produkció nem először bizonyított, hiszen a közönség hallhatta már a tavalyi, október 23-i ünnepségen, valamint számtalan Háborúellenes Gyűlésen is. Szolnok után most Sopronban is bebizonyosodott: ez a dal képes összefogni az embereket.  

Radics Gigi tegnap az amerikai–magyar barátság napján nyújtott felejthetetlent.
Radics Gigi tegnap még az Egyesült Államok alelnöke előtt énekelt, ma pedig már Sopronban bizonyított (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Curtis őszinte vallomása: „Mit is veszíthetnénk egy háborúval...”

Curtis, a népszerű rapper korábban a Borsnak adott interjújában öntött tiszta vizet a pohárba azzal kapcsolatban, miért is állt a békepárti ügy mellé, és mit jelent számára a Szabadság vándorai. Az előadó szerint a művészet erejével kell felhívni a figyelmet arra a törékeny biztonságra, amit jelenleg élvezhetünk:

Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az is, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…

 – fogalmazta meg gondolatait Curtis. A művész szavai rávilágítanak arra, hogy a béke nem magától értetődő állapot, hanem olyan kincs, amelyet meg kell védeni a külső nyomással szemben.

Curtis és Radics Gigi rengetegszer léptek már fel együtt.
Curtis és Radics Gigi igazán összeszokott párossá vált az elmúlt időszakban (Fotó: Mw)

Irány Debrecen, Székesfehérvár és a végső állomás: Budapest

Az országjárás nem áll meg Sopronban. A következő napokban Debrecen és Székesfehérvár lakói találkozhatnak a miniszterelnökkel, hogy végül a kampányhajrá Budapesten teljesedjen ki. Minden egyes állomáson ugyanaz a kérdés visszhangzik: képes-e a nemzeti oldal megállítani azokat az erőket, amelyek Brüsszelből diktált iránymutatások alapján alakítanák át Magyarország sorsát?  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
