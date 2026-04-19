Bóka János: Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben

Gondolatok az ukrán olajblokádról

Az uniós intézmények közvetítésével jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. Amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet.

A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősségvállalást.

Bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot Magyarországgal szemben. Bebizonyosodott az is, hogy az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Bebizonyosodott az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni.

Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátság kőolajvezeték régóta üzemképes. Ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe.

A Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett. Az EU–Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata.

A Bizottsággal együttműködve Ukrajna azt a taktikát alkalmazta, amit például a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is régóta folytat: fennálló nemzetközi kötelezettségei teljesítését folyamatosan változó további feltételektől teszi függővé.

Az energiafegyver, az olajblokád árnyéka a jövőben minden magyar–ukrán tárgyalás hátterében felsejlik majd.