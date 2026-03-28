Még nem láttunk politikai gyűlésen ennyi ázó kapucnit

A rossz idő sem tartotta vissza a pécelieket. Fergeteges hangulat fogadta Orbán Viktort országjárása szombati helyszínén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 18:10
A rossz idő ellenére is fergeteges volt a hangulat Pécelen, Orbán Viktor országjárásának szombati helyszínén. A miniszterelnök két hete minden nap más városba utazik, hogy megújítsa a környékbeliekkel a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget. Március 28-án délután Pécelen járt, ahol a szeles, esős időjárás ellenére mosolygó arcokkal, és lelkesítő skandálással találta szembe magát – írja a Ripost.

"Egy kis védőital segített volna rajtunk"

Erős a kontraszt: míg Magyar Péter rendezvényeiről még verőfényes napsütésben is szivárog el a tömeg (mint például a március 15-i, a Hősök terén tartott beszédéről), addig a miniszterelnök péceli országjárásán végig tömve maradt a tér. Esőkabátba burkolózó idősek, és fiatalok egyaránt lelkesen fogadták a miniszterelnököt, aki színpadra lépése után rögtön egy kis humorral kezdett:

Köszönöm szépen, hogy ilyen bátorítóan fogadnak. Az idő nem különösebben jóságos hozzánk, ilyenkor a jelöltnek védőitalt kellett volna osztania, az segített volna rajtunk, de hát menni fog ez anélkül is

— jegyezte meg jókedvűen a miniszterelnök.

A gyerekeket sem tántorította el az eső, hogy érdeklődve figyeljék a miniszterelnök beszédét
"Mi horgászok azt mondjuk, hogy besimult"

A miniszterelnök előtt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is felszólalt. Egy horgász szakzsargonnal élt: az időjárás besimult. Orbán Viktor beszédében arra is kitért, hogy ez most nem a kísérletezés kora. Április 12-én nem csak a saját, de gyermekeink és unokáink jövőjéről is fogunk dönteni. Éppen ezért a következő választás tétje órási. Ennek súlyát a péceliek is érzik, rengetegen érkeztek ugyanis gyermekeikkel együtt a miniszterelnök beszédére

Orbán Viktor hangsúlyozta, a történelem folyamán sok, nála nagyobb politikus is ki akart maradni a háborúból, azonban nekik nem sikerült. Mint mondta, a háborúból csak úgy lehet kimaradni, ha az egész nemzet összefog, és egy olyan kormánynak szavaz bizalmat, ami tapasztalt, sokat látott és már bizonyított.

Én készen állok, hogy megcsináljuk a következő négy évet, hiába fúj szembeszél, jön háború, én állok elébe, hogy megint fantasztikus négy éve legyen Magyarországnak 

— szögezte le a miniszterelnök.

 

