Eszméletlen tömeg lepte meg Orbán Viktort Pécelen! - Fotó
Mindenki a miniszterelnökre volt kíváncsi.
Sűrű hetek állnak a kormányfő mögött. Az elmúlt napokban Orbán Viktor több nagy várost is megjárt, pénteken ráadásul két helyszínre is ellátogatott. Március 28-án pedig Pécelen várták őt az emberek.
A miniszterelnök Győrben tartott beszéde alatt kitért az elmúlt négy, háborús évre. „A háború árnyékában kellett végigcsinálni ezt a négy évet. Amikor szembefújt a szél, harcoltunk, kitűztünk célokat és megpróbáltuk megvalósítani. Vállaltuk és megcsináltuk, kívül tartottuk Magyarországot a háborún. Vállaltam, hogy nem csináltunk olyat, hogy a nyugdíjasokkal fizettetjük meg a háború árát. Tisztelet Magyarország nyugdíjasainak!” - jelentette ki a miniszterelnök.
