Különleges tábla bukkant fel Orbán Viktor veszprémi országjárásán

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktor miniszterelnököt országjárása veszprémi állomásán. Az embereket még a rossz idő sem tántorította el, végig tapssal, zászlólengetéssel és "Viktor, Viktor" felkiáltásokkal biztatták a miniszterelnököt. Orbán Viktor elmondta, nagyon szívesen maradna még, de 18 órától Győrben van jelenése, ott folytatta ugyanis országjárását – írta meg a Ripost.

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Miközben a miniszterelnök sorra járja az ország különböző városait, hogy az ott élőkkel megújítsa a háborúellenes szövetséget, a Tisza Párt ügynökbotrányáról egyre több aggasztó részlet derül ki. Kiderült például, hogy egy olyan alak képezte ki a Tisza informatikusait, aki rendszeresen utazott Ukrajnába és napi szinten volt bejárása a budapesti ukrán nagykövetségre is. Egyre biztosabb, hogy a Tisza számtalan ponton kapcsolódik Ukrajnához, Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatását is éppen olyan újságíró szervezte meg, aki közeli barátja a tiszás Orbán Anitának. Ez a nő pedig nemrég úgy fogalmazott, "ők nem akarnak botok lenni a küllőben, ők a küllők akarnak lenni a keréken". Vagyis, megválasztásuk esetén ők mindent megtennének Ukrajna EU-s csatlakozásáért, sőt, pénzzel és katonákkal is támogatnák a háborúban.

De milyen érdek kívánhatja, hogy a magyar embereket és a pénzüket egy idegen háborúba vigyék?

Hát semmiképp sem magyar. Éppen ezért egyre világosabb, hogy hiába lengetnek a Nemzeti Meneten nemzeti színű lobogót, Magyar Péter pártja valójában úgy fütyül, ahogy Kijev diktálja. Ebből már a magyar embereknek is elege lett, a veszprémi országjárásra pedig valaki egy frappáns táblát is magával vitt:

Ez a tábla bukkant fel a veszprémi országjáráson

Forrás: Mediaworks

A táblán ukránul a Tisza szó szerepel áthúzva, természetesen az ukránok nemzeti színeivel, kék-sárga alapon.

Ez egy egyértelmű üzenet: a magyar saját maguk akarnak dönteni a sorsukról, és nem hagyják, hogy idegen hatalmak irányítsák az országunkat.

Az Óvárostéren ezzel kapcsolatban Orbán Viktor is világosan fogalmazott: a Tisza Párttal valójában nem Magyar Péter, hanem Volodimir Zelenszkij kerülne hatalomra. Ezért kell jól dönteni áprilisban.