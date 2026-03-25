Orbán Viktor: „Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!”

Elképesztő tömeg előtt szólalt fel Nagykanizsán Orbán Viktor március 24-én, országjárása legutóbbi állomásán. „Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék a pénzüket Ukrajnába” – emelte ki a kormányfő beszéde alatt.

Soha nem látott tömeg várta Orbán Viktort. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

– írta a kormányfő a Nagykanizsán aratott siker után feltöltött képhez, amelyen tökéletesen látszik, mekkora a különbség a Fidesz tábora és a tiszások között.