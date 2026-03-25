Bild: Magyarországon a legolcsóbbak az üzemanyagárak
Időben lépett a védett ár bevezetésével a magyar kormány. Ez derül ki a Bild adataiból.
A Bild szerdán arról írt, hogy egy elhúzódó háború Iránnal hamarosan súlyosan érintheti az autósokat és a légitársaságokat. A lap idézi Katherina Reiche német szövetségi gazdasági minisztert, aki egy keddi konferencián arra figyelmeztetett, hogy akár már néhány héten belül üzemanyaghiány alakulhat ki Németországban.
A Bild adatai szerint a magyar fogyasztók fizetik a legalacsonyabb árakat tankoláskor
A német politikus szerint a tartósan magas energiaárak mintegy 40 milliárd eurós veszteséget okozhatnak Németországnak, és nőhet az infláció. Az üzemanyag-ellátás stabilizálása érdekében a német kormány már felszabadította stratégiai olajkészleteinek egy részét, és a szélsőséges áringadozások ellensúlyozására intézkedéscsomagot vezettek be, amely napi egy áremelésre korlátozza a benzinkutakat.
A Bild által közölt uniós üzemanyagárak azt is alátámasztják, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a benzin és a dízel ára Európában, és nálunk emelkedtek a legkevésbé az autósok költségei a korábbi árakhoz képest.
Csütörtökön tovább emelkednek a piaci árak
A Holtankoljak információja szerint csütörtöktől a benzin bruttó piaci ára 3 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal kerül majd többe.
