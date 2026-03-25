RETRO RÁDIÓ

Bild: Magyarországon a legolcsóbbak az üzemanyagárak

Időben lépett a védett ár bevezetésével a magyar kormány. Ez derül ki a Bild adataiból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 16:05
A Bild szerdán arról írt, hogy egy elhúzódó háború Iránnal hamarosan súlyosan érintheti az autósokat és a légitársaságokat. A lap idézi Katherina Reiche német szövetségi gazdasági minisztert, aki egy keddi konferencián arra figyelmeztetett, hogy akár már néhány héten belül üzemanyaghiány alakulhat ki Németországban. 

A Bild adatai szerint a magyar fogyasztók fizetik a legalacsonyabb árakat tankoláskor

A német politikus szerint a tartósan magas energiaárak mintegy 40 milliárd eurós veszteséget okozhatnak Németországnak, és nőhet az infláció. Az üzemanyag-ellátás stabilizálása érdekében a német kormány már felszabadította stratégiai olajkészleteinek egy részét, és a szélsőséges áringadozások ellensúlyozására intézkedéscsomagot vezettek be, amely napi egy áremelésre korlátozza a benzinkutakat.

 

A Bild által közölt uniós üzemanyagárak azt is alátámasztják, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a benzin és a dízel ára Európában, és nálunk emelkedtek a legkevésbé az autósok költségei a korábbi árakhoz képest.

Csütörtökön tovább emelkednek a piaci árak

A Holtankoljak információja szerint csütörtöktől a benzin bruttó piaci ára 3 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal kerül majd többe.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
