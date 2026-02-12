Újabb ukrán fenyegetés: ezúttal parlamenti képviselő fenyegette Orbán Viktort

Tovább nőtt az ukrán fenyegetőzők száma. Ezúttal egy ukrán parlamenti képviselő, Dimitrov Mykysha fenyegetőzve adott hangot a véleményének.

Dimitrov Mykysha ukrán parlamenti képviselő nyíltan fenyegette Orbán Viktort, mert a magyar kormány nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Egy ukrán parlamenti képviselő is csatlakozott a hazánkat, illetve Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegető ukránok táborához. Dimitrov Mykysha azért fenyegette meg a magyar kormányfőt, mert Magyarország kormánya nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. A politikus úgy véli, a Tisza Párt első embere, Magyar Péter lehet a következő magyar miniszterelnök, aki – mint mondja – megteszi majd szükséges, ám a magyarok körében népszerűtlen lépéseket.

Mykysha annak a véleményének is hangot adott, hogy hazánk csak addig marad európai ország, amíg a többi európai állam ezt engedi. Orbán Viktor kapcsán úgy fogalmazott, hogy „arról a hitvány, nyálkás alakról, arról a közönséges senkiről” van szó, „aki pillanatnyilag még miniszterelnök”. Egyúttal megjegyezte: „Ukrajna személyesen Orbán ellensége.”

Dimitrov Mykysha szerint Magyar Péter lesz az új miniszterelnök. „Több mint valószínű”, hogy ő nyeri a választást, koalíciót alakít, és új kormányt hoz létre. Az új kabinet reformjai „mindig népszerűtlen intézkedések” lesznek, amelyek a lakosság elégedetlenségét válthatják ki – írja a TV2 Tények.