Orbán Viktor sztorit is adott a csoki mellé

A miniszterelnök Dányban járt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Módosítva: 2026.02.24.
Rengetegen várták Orbán Viktort Dányban: a miniszterelnök a találkozó előtt egy kisfiú családját is meglátogatta. Nem érkezett üres kézzel, sőt, a csokoládé mellé egy történetet is vitt.

Orbán Viktor sztorit is adott a csoki mellé Dányban (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Képzeld el, nekem is vannak gyerekeim, öt is van, és a legkisebb még egészen kicsi volt, és kapott csokoládét. És nem nagyon akart megkínálni senkit. De pont ott volt a háziorvos. Nagy nehezen kinyitotta: »Attila, kérlek, ne a mogyoróst!«

– mesélte a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett felvételen.

Nézd meg a miniszterelnök videóját!

 

