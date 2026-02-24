Orbán Viktor sztorit is adott a csoki mellé
A miniszterelnök Dányban járt.
Rengetegen várták Orbán Viktort Dányban: a miniszterelnök a találkozó előtt egy kisfiú családját is meglátogatta. Nem érkezett üres kézzel, sőt, a csokoládé mellé egy történetet is vitt.
Képzeld el, nekem is vannak gyerekeim, öt is van, és a legkisebb még egészen kicsi volt, és kapott csokoládét. És nem nagyon akart megkínálni senkit. De pont ott volt a háziorvos. Nagy nehezen kinyitotta: »Attila, kérlek, ne a mogyoróst!«
– mesélte a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett felvételen.
Nézd meg a miniszterelnök videóját!
