Hét kép és két szó – Orbán Viktor Mártélyról üzent Brüsszelnek a Facebook-oldalán. A képek beszédesek, abban a két szóban pedig minden benne van, amit a miniszterelnök és a békepártiak a háborúról gondolnak.

Fotó: Fotó: Hans Lucas via AFP

Mártélyról üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk!

– írta a kormányfő a közösségi oldalán.