Orbán Viktor Mártélyról üzent Brüsszelnek
A miniszterelnök két szót üzent.
Hét kép és két szó – Orbán Viktor Mártélyról üzent Brüsszelnek a Facebook-oldalán. A képek beszédesek, abban a két szóban pedig minden benne van, amit a miniszterelnök és a békepártiak a háborúról gondolnak.
Mártélyról üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk!
– írta a kormányfő a közösségi oldalán.
