Orbán Viktor Mártélyról üzent Brüsszelnek

A miniszterelnök két szót üzent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 13:01
Brüsszel Ukrajna Orbán Viktor

Hét kép és két szó – Orbán Viktor Mártélyról üzent Brüsszelnek a Facebook-oldalán. A képek beszédesek, abban a két szóban pedig minden benne van, amit a miniszterelnök és a békepártiak a háborúról gondolnak.

Orbán Viktor
Fotó:  Fotó: Hans Lucas via AFP

Mártélyról üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk!

– írta a kormányfő a közösségi oldalán.

 

