RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta: Ettől neki is felment a vérnyomása

Az országjárás közben történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 17:33
orbán viktor lázár jános országjárás

Orbán Viktor éppen országjáráson van Lázár Jánossal karöltve, amely nagyon fárasztó munka, így muszáj, hogy egy kis "üzemanyaggal" töltekezzenek fel a hosszú út alatt.

Irány Komárom!

Komárom felé tartva is kihasználták az alkalmat, Orbán Viktor elfogyasztott egy jó erős presszó kávét, amely szerinte azért szükséges, hogy bírja a napot, hiszen "felviszi a vérnyomást".

Fórum előtt kell az üzemanyag.

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu