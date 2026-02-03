Orbán Viktor elárulta: Ettől neki is felment a vérnyomása
Az országjárás közben történt.
Orbán Viktor éppen országjáráson van Lázár Jánossal karöltve, amely nagyon fárasztó munka, így muszáj, hogy egy kis "üzemanyaggal" töltekezzenek fel a hosszú út alatt.
Komárom felé tartva is kihasználták az alkalmat, Orbán Viktor elfogyasztott egy jó erős presszó kávét, amely szerinte azért szükséges, hogy bírja a napot, hiszen "felviszi a vérnyomást".
Fórum előtt kell az üzemanyag.
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.
