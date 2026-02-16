Orbán Viktor: Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban
Az amerikai külügyminiszterrel tárgyal Orbán Viktor.
Aranykor a magyar-amerikai kapcsolatokban
A novemberi washingtoni látogatásom után most Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezett Budapestre.
- írta a miniszterelnök a Facebookon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre