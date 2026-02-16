"Nem hiszek abban, hogy bármilyen ellenzéki erő győzni tudna Magyarországon" – Az ukrán elemző Orbán Viktor győzelmére fogad

Arról is beszélt, hogy a Tisza előnyét mutató közvélemény-kutatások nem megbízhatóak, mert azok készítői Orbán Viktor miniszterelnök bukását akarják - írja a Ripost. A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs Facebook oldalán tett közzé egy videót az ukrán elemzőről, aki arról beszélt; nem hisz abban, hogy a Tisza Párt győzni tudna. Kitért arra is, milyen körülmények között kellene szerinte megbuktatni Orbán Viktort.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP / AFP

"A Fidesz szavazóbázisa nagyon stabil" – az ukrán elemző is Orbán Viktor győzelmére fogad

A magyar választásokkal kapcsolatos meglátásait osztotta meg egy ukrán elemző, melyet Orbán Balázs is közzétett Facebook oldalán. Az elemző a kormánypártok hátrányát mutató közvélemény-kutatásokról azt mondta, ezeket olyan körök mérik, melyek mindenáron Orbán Viktor bukását akarják sugallni.

Őszintén szólva az én előrejelzésem nem túl biztató. Nem hiszek abban, hogy bármilyen ellenzéki erő győzni tudna Magyarországon, mert jellemzően olyan, magukat Európa-pártinak, liberálisnak mondó "pályázat-vadász" körök felméréseit nézzük, amelyek azt sugallják, hogy most majd elsöprik Orbánt. Valójában azonban a választói bázisának kemény magja rendkívül stabil, és azt nagyon nehéz megingatni. Vagyis, ha lenne rendszerszintű munka Orbán eltávolítására, mi le tudnánk váltani akár ott is ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erők segítségével.

– mondta Bogdan Popov ukrán elemző.



