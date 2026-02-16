Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang műsorában határozott hangvételű kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben. A baloldali szakértő szerint a Tisza Párt elnökének viselkedése és életmódja nem pusztán politikai kérdés, hanem akár biztonsági aggályokat is felvethet - írja a Ripost.

Baloldali elemző: Magyar Péter egy „időzített bomba”

Az elemző a Magyar Pétert övező botrányokra utalva azt mondta, hogy a politikus szerinte „megrendült” állapotban lehet, és impulzív személyiségként jellemezte, aki hangulatingadozásokkal küzd. Úgy véli, döntései és reakciói nem mindig kiszámíthatók, ami egy vezető esetében különösen érzékeny kérdés.

A beszélgetés során szóba került a sokat emlegetett „kábítószeres hálószobaügy” is. Nagy Attila Tibor szerint az eset több szempontból is aggályos, főként amiatt, hogy Magyar Péter miért maradt a helyszínen. Mint mondta, sokan nem látják ennek racionális indokát. A műsorban elhangzott az a megjegyzés is, hogy egy politikus magánélete könnyen válhat zsarolási eszközzé – ehhez pedig „nem kell titkosszolgálat, elég egy telefon”.

Az elemző szerint Magyar Péter életvitele akár „időzített bombának” is tekinthető: ha politikai hatalmi pozícióba kerülne, az szerinte biztonsági kockázatokat hordozhatna. Úgy látja, a botrányok nem elszigetelt esetek, hanem egy visszatérő mintázat részei, és azt sem tartja kizártnak, hogy ellenfelei további kompromittáló információkkal rendelkeznek.

Nagy Attila Tibor hangsúlyozta: egy ország vezetőjével szemben alapvető elvárás a stabil személyes háttér és a kiszámítható viselkedés. Szerinte ezek hiánya nemcsak politikai vitákat generálhat, hanem intézményi és biztonsági kockázatokat is magában hordozhat.