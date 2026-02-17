Ezekkel az előnyökkel jár a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora - videó
Orbán Viktor ismét emlékeztetett.
Energiabiztonság
Olcsó energia a magyar családok számára
Ez az igazi aranykor!
- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, amelyben azt taglalja, hogy mit köszönhetünk a remek kapcsolatoknak az Amerikai Egyesült Államokkal.
