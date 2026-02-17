RETRO RÁDIÓ

Ezekkel az előnyökkel jár a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora - videó

Orbán Viktor ismét emlékeztetett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 18:01
orbán viktor amerikai egyesült államok kapcsolat

Energiabiztonság

Olcsó energia a magyar családok számára

Ez az igazi aranykor!

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához, amelyben azt taglalja, hogy mit köszönhetünk a remek kapcsolatoknak az Amerikai Egyesült Államokkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
