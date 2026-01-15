RETRO RÁDIÓ

A Tisza tervezett megszorításai Magyar Pétert és a párt szakértőit idézve

Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem engedi a párt tagjait megszólalni. Íme minden, amit a Tisza Párt szakértői elárultak a párt terveiről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 18:19
Tisza Párt Magyar Péter megszorító intézkedés

Hiába tiltja meg nekik Magyar Péter, hogy beszéljenek, a Tisza Párt szakértői már többször is elszólták magukat. Ahogy a megszorító csomag is, a párt szakértőiről kikerült videófelvételek is bizonyítják, mire készülnek. Íme a videók, melyekből minden kiderül! 

A Tisza Párt szakértői többször is elszólták magukat.
A Tisza Párt szakértői mindent elmondtak. Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza Párt mindenről hallgat 

 

A párt szakértői a nyugdíjak megadóztatását javasolják

A Tisza elvenné az anyák adómentességét

A Tisza Párt beismerte: adóemelésre készülnek

A Tisza eltörölné a rezsicsökkentést

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
