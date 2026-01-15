A Tisza tervezett megszorításai Magyar Pétert és a párt szakértőit idézve
Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem engedi a párt tagjait megszólalni. Íme minden, amit a Tisza Párt szakértői elárultak a párt terveiről.
Hiába tiltja meg nekik Magyar Péter, hogy beszéljenek, a Tisza Párt szakértői már többször is elszólták magukat. Ahogy a megszorító csomag is, a párt szakértőiről kikerült videófelvételek is bizonyítják, mire készülnek. Íme a videók, melyekből minden kiderül!
A Tisza Párt mindenről hallgat
A párt szakértői a nyugdíjak megadóztatását javasolják
A Tisza elvenné az anyák adómentességét
A Tisza Párt beismerte: adóemelésre készülnek
A Tisza eltörölné a rezsicsökkentést
