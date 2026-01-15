A Tisza tervezett megszorításai Magyar Pétert és a párt szakértőit idézve

Hiába tiltja meg nekik Magyar Péter, hogy beszéljenek, a Tisza Párt szakértői már többször is elszólták magukat. Ahogy a megszorító csomag is, a párt szakértőiről kikerült videófelvételek is bizonyítják, mire készülnek. Íme a videók, melyekből minden kiderül!

A Tisza Párt szakértői mindent elmondtak. Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza Párt mindenről hallgat

A párt szakértői a nyugdíjak megadóztatását javasolják

A Tisza elvenné az anyák adómentességét

A Tisza Párt beismerte: adóemelésre készülnek

A Tisza eltörölné a rezsicsökkentést



