Orbán Viktor: a Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni
„Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz.” – írta a miniszterelnök.
„Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van” – szögezte le Orbán Viktor szombaton Miskolcon, a Háborúellenes Gyűlésen.
A Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni. Szerintünk ki lehet. És ki is fogunk! Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz.
– írta Facebook-oldalán a miniszterelnök, Orbán Viktor. Nézd meg az erről szóló videórészletet!
Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!
