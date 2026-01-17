RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni

„Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz.” – írta a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 20:42
Módosítva: 2026.01.17. 21:10
„Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van” – szögezte le Orbán Viktor szombaton Miskolcon, a Háborúellenes Gyűlésen.

Orbán Viktor: Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz

A Tisza szerint a háborúból nem lehet kimaradni. Szerintünk ki lehet. És ki is fogunk! Ha a Fidesz nyer áprilisban, akkor béke lesz.

– írta Facebook-oldalán a miniszterelnök, Orbán Viktor. Nézd meg az erről szóló videórészletet!

Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!


 

