- Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának
- A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot
- Nem tudja Ábrahám Róbert, mi lehet a baloldali gyűlöletkeltés vége
- Lenyűgöző történelmi pillanatok a Háborúellenes Gyűlésről
Látványos képeket osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
Megérkeztek a kulisszafotók!
„Sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk! A Fidesz a biztos választás!” - írta Orbán Viktor a lélegzetelállító fotókhoz, amelyek a január 24-ei Háborúellenes Gyűlésen készültek Kaposváron.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre