Orbán Viktor: Mindennek megvan a maga ideje: a kampánynak is, meg a kormányzásnak is

Mindennek megvan a maga ideje: a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzópárt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon.

Az ellenzéki oldalon most éppen újjászervezték magukat. A régi ellenzék helyett egy új ellenzék jön, ami lényegét tekintve nem változott. Az én logikám, politikai felfogásom szerint ott ugyan személyi változás történt, de lényegi változás nem.

Ott azok vannak, akik elfogadják a migrációs paktumot Brüsszelből. Ott azok vannak, akik, ha háború van, akkor együtt mennek az európaiakkal a háborúba. Ott azok vannak, akik, ha Brüsszel genderszabályozást követel Magyarországon, akkor azt hajlandóak megtenni. Hogyha Európa hadigazdálkodást követel Magyarországtól, akkor azt hajlandóak megtenni.

Ezért nekem nem az volt a dolgom az elmúlt időszakban, hogy a kampány-versenyfutásba benevezzek. Nekem az volt a dolgom, hogy ki tudjunk maradni abból a bajból, veszedelemből, amely fenyegeti Magyarországot: a háborúból és a hadigazdálkodásból.

2026-ban is arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.