Orbán Viktor: kezdetektől a békére törekszünk, a békét támogatjuk
Szörnyű csapás a háború.
Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a kunszentmiklósi plébános, Jávorka Lajos fejtette ki személyes tapasztalatait az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.
Egy ukrán atya így számolt be neki, amikor találkoztak: "Mi tudjuk, hogy a hírek nem mindig mondanak igazat, tudjuk, hogy a magyarok mennyit tettek az ukrán menekültekért, meg törekednek békét teremteni".
A teljes videót ide kattintva tudod megnézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre