RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: kezdetektől a békére törekszünk, a békét támogatjuk

Szörnyű csapás a háború.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 16:31
orbán viktor jávorka lajos videó béke háború

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a kunszentmiklósi plébános, Jávorka Lajos fejtette ki személyes tapasztalatait az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy ukrán atya így számolt be neki, amikor találkoztak: "Mi tudjuk, hogy a hírek nem mindig mondanak igazat, tudjuk, hogy a magyarok mennyit tettek az ukrán menekültekért, meg törekednek békét teremteni".

A teljes videót ide kattintva tudod megnézni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu