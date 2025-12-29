Orbán Viktor: kezdetektől a békére törekszünk, a békét támogatjuk

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában a kunszentmiklósi plébános, Jávorka Lajos fejtette ki személyes tapasztalatait az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy ukrán atya így számolt be neki, amikor találkoztak: "Mi tudjuk, hogy a hírek nem mindig mondanak igazat, tudjuk, hogy a magyarok mennyit tettek az ukrán menekültekért, meg törekednek békét teremteni".

