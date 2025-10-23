RETRO RÁDIÓ

Két konkrét javaslattal érkezett Brüsszelbe Orbán Viktor - Videó!

A miniszterelnök szerint az ukrán ügyben ma érdemi tárgyalásra nincs szükség, tekintettel arra, hogy küszöbön áll egy orosz–amerikai békecsúcs. Orbán Viktor két javaslattal érkezett az EU-csúcsra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 21:18
Orbán Viktor békecsúcs Békemenet

Orbán Viktor úgy fogalmazott: ,,Furcsa helyzetben van az unió, és felelősségteljesen kell erre gondolni. Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz–amerikai békecsúcs. Két dolgot kéne tennünk." – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor két javaslattal érkezett az EU-csúcsra. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az első, hogy most nem csinálunk semmit, nehogy azzal csökkentsük az orosz–amerikai megegyezés esélyét, és egy másik dolgot is, amit én régóta javaslok minden ülésen – ma is fogom, sosem fogadják meg –, hogy az Európai Uniónak önállóan is tárgyalást kellene kezdeni Oroszországgal

Orbán Viktor a Békemenet után ment Brüsszelbe. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: 

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

 

