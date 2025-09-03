A Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek, ugyanis Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját - jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben szerdán.

Dömötör Csaba: a Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek. Fotó: Balogh Zoltán





Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva nagy botránynak nevezte, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei: a 15 százalékos mellé egy 22 és 33 százalékos jövedelemadókulcsot is bevezetnének úgy, hogy már az átlagbér is 22 százalékkal adózna.



"Aki ennek az okaira kíváncsi, az jó, ha megnézi, hogy mit is követelnek Magyar Péter brüsszeli támogatói és szponzorai évek óta" - fogalmazott.



Amióta csak egykulcsos adózás van Magyarországon, az Európai Bizottság folyamatosan követelte annak megváltoztatását, és ezt írásba is adta - hívta fel a figyelmet.



Az EP-képviselő arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság minden évben elkészít egy úgynevezett országspecifikus ajánlást. "Ha ezeket megnézzük, azt látjuk, hogy 2011 óta minden évben követelték a magyar adórendszer megváltoztatását: többkulcsos adózást, tehát magasabb adókat" - fogalmazott.



Szavai szerint nem csupán arról van szó, hogy a többkulcsos adórendszer mellett kampányoltak, hanem azt is folyamatosan követelték, hogy a magyar kormány vezesse ki az ágazati különadókat. Egyes jelentésekben rendszeres vagyonadót és nagyobb mértékű energiaadót is követeltek - emelte ki.



"A képlet tehát egyszerű: itt Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját" - fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: ezek a követelések lopództak át a Tisza kiszivárgott programjába.



Aki a részletekre kíváncsi, elolvashatja ezeket a bizottsági jelentéséket, mindenki számára elérhetőek az interneten - tájékoztatott.



Közölte: semmi véletlenszerűség nincs abban, hogy Magyar Péter háttéremberei hónapok óta az adóemelés mellett kampányolnak. Nem ez a meglepő, hanem az, hogy ezek után megpróbálják letagadni. De hiába teszik, Petschnig Mária Zita, Magyar Bálint, Bod Péter Ákos és Dálnoki Áron szavai egyértelműek - jelentette ki.



"Minősítő körülmény, hogy közben arról beszélnek, hogy erről nem beszélhetnek. Mert utána viszont "mindent lehet". A "mindent lehet" kifejezés leánykori neve: megszorító csomag. Csak most nem Bokros Lajossal érkezne, hanem bajusz nélkül, a Tiszával" - fogalmazott Dömötör Csaba.



Elmondta: benne lenne ebben a csomagban minden, amit az elmúlt években Brüsszel hiába követelt, adóemelés, a családi adókedvezmények eltörlése, energiaadó, vagyonadó, "na és persze a cseresznye a megszorító tortán": a rezsicsökkentés eltörlése.



"Most már tudjuk, hogy vaskos adóemelést akarnak. És azt is tudjuk, hogy miért: mert az itteni támogatóik ezt várják tőlük. Cserébe minden pénzügyi és politikai támogatást megkapnak" - fogalmazott.



"Mi, itt Brüsszelben, mindent megteszünk azért, hogy ezt ne tudják végrehajtani" - tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.



Kérdésre válaszolva elmondta: szeptemberben az Európai Parlamentben is elkezdődött az ülésszak, de Magyar Péter, úgy néz ki, hogy nem vette fel a munkát, pedig lett volna teendő, például részt vehetett volna a mezőgazdasági bizottsági ülésen, ahol ő tag, ahol volt szavazás is.



"Többek között arról szavaztunk, hogy legyen-e duplája a kártalanítási alap a magyar gazdák számára. Magyar Péter nem volt ott, nem szavazta ezt meg. Szavaztak viszont a cimborái, támogatói és néppárti frakciótársai: ők ezt leszavazták. Ebből is látszik, hogy kinek fontos az ország képviselete és kinek saját maga"- közölte.