Hatalmas hidegfront érkezik! Pusztító erejű szélre kell készülni
Erre fel kell készülni. Zord időjárás jön kedden.
Hatalmas széllökésekkel érkezik kedden a hidegfront, majd Szilveszter napján hózápor is alakulhat. Mutatjuk mit hoz az időjárás újév hetén.
Időjárás a hét közepén, Szilveszterkor és újév napján
Kedd
Érkezik a hidegfront kedden, erős északi szelet hozva magával. Néhol hózápor is kialakulhat. Hajnalban -2, délután +2 fok körül alakul a hőmérséklet.
Szilveszter napja
Havazhat Szilveszter napján! A hófelhők napközben alakulhatnak ki, majd havazás, hózápor lehet belőle. Az északnyugati szél tartósan erős marad. Reggel akár -10 és -2, délután pedig -2 és +3 fok körül alakul a hőmérséklet. Hamisítatlan téli nappal búcsúzik a 2025-ös év.
Újév napja
A szél továbbra is élénk marad és délnyugatira fordul. Csökkenő felhőzettel indul a nap, amely a délután folyamán újra megnövekszik. Csapadék csak estétől fordulhat elő. Napközben 1 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.
