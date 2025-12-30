Hatalmas hidegfront érkezik! Pusztító erejű szélre kell készülni

Hatalmas széllökésekkel érkezik kedden a hidegfront, majd Szilveszter napján hózápor is alakulhat. Mutatjuk mit hoz az időjárás újév hetén.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet kedden. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hét közepén, Szilveszterkor és újév napján

Kedd

Érkezik a hidegfront kedden, erős északi szelet hozva magával. Néhol hózápor is kialakulhat. Hajnalban -2, délután +2 fok körül alakul a hőmérséklet.



Szilveszter napja

Havazhat Szilveszter napján! A hófelhők napközben alakulhatnak ki, majd havazás, hózápor lehet belőle. Az északnyugati szél tartósan erős marad. Reggel akár -10 és -2, délután pedig -2 és +3 fok körül alakul a hőmérséklet. Hamisítatlan téli nappal búcsúzik a 2025-ös év.



Újév napja

A szél továbbra is élénk marad és délnyugatira fordul. Csökkenő felhőzettel indul a nap, amely a délután folyamán újra megnövekszik. Csapadék csak estétől fordulhat elő. Napközben 1 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a köpönyeg.hu.