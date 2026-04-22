RETRO RÁDIÓ

Sosem volt még ilyen egyszerű a zuhanyfej tisztítása

Bízd a munkát a kémiára! így lesz újra ragyogó a zuhanyfej!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.22. 17:00
praktika tisztítás zuhanyfej

A fürdőszoba takarításának egyik igazi kihívása a zuhany. Pontosabban a zuhanyfej. A kis fúvókák alapos tisztítása sokak számára az egyik leginkább gyűlölt feladat. Szerencsére létezik egy praktika, ami elvégzi helyettünk a munkát. Nem, nem arra gondoltunk, hogy kérjük meg a párunkat, csinálja meg helyettünk!

Egy pofonegyszerű praktikától újra ragyog a zuhanyfej
Egy pofonegyszerű praktikától újra ragyog a zuhanyfej (Fotó: Pexels)

Nejlon gumi, fehér ecet és újra ragyog a zuhanyfej

Az áztatás olykor hatékonyabb a súrolásnál, ráadásul kímélőbb is lehet a kényes felületekkel szemben. A praktikákkal foglalkozó Liz & Jeff Facebook-oldal most egy olyan megoldást mutatott be, melynek segítségével gyerekjáték a zuhanyfej tisztítása. Öntsünk 20-30 ml 10-12%-os fehér ecetet egy nejlonzacskóba, azt húzzuk, majd gumizzuk rá a zuhanyfejre, nyissuk meg a zuhanyt és adjunk hozzá annyi vizet, ami elfedi a kád/zuhanytálca felé fordított zuhanyfejet. Hagyjuk egy órán át dolgozni a vegyi anyagot, ami gyönyörűen eltávolítja a szennyeződéseket. Távolítsuk el a nejlont, töröljük át a zuhanyfejet és kész is vagyunk! (Mielőtt bevetnénk ezt a módszert, ellenőrizzük a zuhanyfej leírásában, hogy a gyártó ajánlja vagy sem terméke tisztításához az ecet használatát!)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
