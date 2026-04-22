Sosem volt még ilyen egyszerű a zuhanyfej tisztítása

A fürdőszoba takarításának egyik igazi kihívása a zuhany. Pontosabban a zuhanyfej. A kis fúvókák alapos tisztítása sokak számára az egyik leginkább gyűlölt feladat. Szerencsére létezik egy praktika, ami elvégzi helyettünk a munkát. Nem, nem arra gondoltunk, hogy kérjük meg a párunkat, csinálja meg helyettünk!

Nejlon gumi, fehér ecet és újra ragyog a zuhanyfej

Az áztatás olykor hatékonyabb a súrolásnál, ráadásul kímélőbb is lehet a kényes felületekkel szemben. A praktikákkal foglalkozó Liz & Jeff Facebook-oldal most egy olyan megoldást mutatott be, melynek segítségével gyerekjáték a zuhanyfej tisztítása. Öntsünk 20-30 ml 10-12%-os fehér ecetet egy nejlonzacskóba, azt húzzuk, majd gumizzuk rá a zuhanyfejre, nyissuk meg a zuhanyt és adjunk hozzá annyi vizet, ami elfedi a kád/zuhanytálca felé fordított zuhanyfejet. Hagyjuk egy órán át dolgozni a vegyi anyagot, ami gyönyörűen eltávolítja a szennyeződéseket. Távolítsuk el a nejlont, töröljük át a zuhanyfejet és kész is vagyunk! (Mielőtt bevetnénk ezt a módszert, ellenőrizzük a zuhanyfej leírásában, hogy a gyártó ajánlja vagy sem terméke tisztításához az ecet használatát!)