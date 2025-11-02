Ezekkel a női praktikákkal szépültek és lettek elegánsak nagyszüleink - Galéria
Gyönyörű sminkek és frizurák, elegáns, divatos ruhák - nagyszüleink megadták a módját annak, hogy minél dekoratívabb legyen a megjelenésük. A szépségápolás múlt századi szalonjaiba kalauzol el minket, a Fortepan sorozata.
Hogyan készülődtek számukra fontos eseményekre a nők Magyarországon, 50-60 évvel ezelőtt? A Fortepan archívumának fotói most visszarepítenek bennünket a múlt századba. Lássuk, hogyan szépítkeztek nagyanyáink és dédanyáink a 20. században.
A hatvanas-hetvenes évek, amikor még a fodrász is sminkelt
A 60-as években a szépségipar szinte felvirágzott. A Budapest belvárosban működő szalonokban gyakran nemcsak hajat vágtak vagy daueroltak, hanem sminkeltek is. Ebben az időszakban jelent meg a fésűs hajszárító. Ezáltal a szalonok hirtelen közösségi terekké váltak, ahol pletykálás és a szépségápolás kéz a kézben járt. Korabeli beszámolók szerint, a fodrászok korán érkeztek, hogy a reggeli vendégeket is kiszolgálják, akik így időben be tudtak érni munkahelyükre.
Nem csoda, hogy a hetvenes években már a sztárság kultusza lengte körül a szépségipart. Bozzay Margit manöken, aki a Fürge Ujjak és Ez a Divat lapok gyakori szereplője volt, a korszak arcává vált. A róla készült 1975-ös fotón, épp sminkelés közben látható.
A magyar kozmetikai ipar nagy márkái, a Caola és Fabulon a nők mindennapi életének részévé váltak. Ekkor már krémek, púderek, arclemosók és hajápolók is tömegesen jelentek meg a boltok polcain.
A Fortepan archívumának köszönhetően most visszanézhetjük, hol és hogyan szépültek nagyanyáink. Kattints a galériánkra, és indulj velünk egy nosztalgikus időutazásra!
