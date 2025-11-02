RETRO RÁDIÓ

Ezekkel a női praktikákkal szépültek és lettek elegánsak nagyszüleink - Galéria

Gyönyörű sminkek és frizurák, elegáns, divatos ruhák - nagyszüleink megadták a módját annak, hogy minél dekoratívabb legyen a megjelenésük. A szépségápolás múlt századi szalonjaiba kalauzol el minket, a Fortepan sorozata.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 08:30
szépségápolás fodrászat retró stílus kozmetikai ipar

Hogyan készülődtek számukra fontos eseményekre a nők Magyarországon, 50-60 évvel ezelőtt? A Fortepan archívumának fotói most visszarepítenek bennünket a múlt századba. Lássuk, hogyan szépítkeztek nagyanyáink és dédanyáink a 20. században.

szépségápolás régen
Ez a fotó 1960-ban készült. Sminkelték is a hölgyeket a fodrászatokban. Fotó:  Fortepan

A hatvanas-hetvenes évek, amikor még a fodrász is sminkelt 

A 60-as években a szépségipar szinte felvirágzott. A Budapest belvárosban működő szalonokban gyakran nemcsak hajat vágtak vagy daueroltak, hanem sminkeltek is. Ebben az időszakban jelent meg a fésűs hajszárító. Ezáltal a szalonok hirtelen közösségi terekké váltak, ahol pletykálás és a szépségápolás kéz a kézben járt. Korabeli beszámolók szerint, a fodrászok korán érkeztek, hogy a reggeli vendégeket is kiszolgálják, akik így időben be tudtak érni munkahelyükre. 

Nem csoda, hogy a hetvenes években már a sztárság kultusza lengte körül a szépségipart. Bozzay Margit manöken, aki a Fürge Ujjak és Ez a Divat lapok gyakori szereplője volt, a korszak arcává vált. A róla készült 1975-ös fotón, épp sminkelés közben látható. 

Bozzay Margit manöken. A szépségápolás egyik korszakos alakja Fotó:  Fortepan

A magyar kozmetikai ipar nagy márkái, a Caola és Fabulon a nők mindennapi életének részévé váltak. Ekkor már krémek, púderek, arclemosók és hajápolók is tömegesen jelentek meg a boltok polcain.

A hazai kozmetikumok is a fénykorukat élték Fotó:  Fortepan

A Fortepan archívumának köszönhetően most visszanézhetjük, hol és hogyan szépültek nagyanyáink. Kattints a galériánkra, és indulj velünk egy nosztalgikus időutazásra

Szépségápolás a Kádár-korszakban - Galéria

fotótegnap, 14:49Fotók: Fortepan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu