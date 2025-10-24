RETRO RÁDIÓ

Farmer és társai: ilyen volt itthon a divat az 1960–70-es években – Galéria!

Az 1960–70-es évek dresszkódja köpenyt és munkaruhát írt elő. Stílust a Röltex-kirakatok, a Trapper nadrágok és a konyhaasztali varrógépek teremtettek. Nejlonköpeny, ünneplő cipő és trapézfarmer: a fotók egy fegyelmezett, leleményes korszak gardróbjait idézik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.24. 20:00
divat retró farmer

Farmer, nejlonköpeny, télikabát, ünneplő cipő – a képeken felvillan egy fél évszázad városi gardróbja. A hatvanas–hetvenes években az öltözködés nem (csak) ízlés, hanem rend kérdése is volt: a suliban köpeny, a gyárban munkaruha, az utcán „tiszta, rendezett megjelenés” dukált; a fiúknál a hosszú haj sok helyen tilos volt, a lányoknál a miniszoknya is a vitatott kategóriába tartozott. 

Farmer, a tiltott, majd, tűrt és végülmtámogatott ruhadarab
A Lottó Áruház női ruházati osztálya 1974-ben, még hivatalosan farmer nélkül (Fotó: Fortepan/FŐFOTO)

A kirakatok a Röltex és az állami áruházak világát hirdették, miközben a konyhaasztalon zúgtak a varrógépek: Burda-mintákból született a „nyugati” sziluett.

A farmer rendkívül népszerű volt a fiatalok körében

A farmer külön történet: a Trapper lett a hazai válasz a Levi’s farmerre, az „eredeti” darab a lengyel piacon aranyárban cserélt gazdát. Trapéz volt a lázadás, csőszár a fegyelem. Ruhát venni nemcsak vásárlás volt, hanem kapcsolat is: a bizományis eladóval, a szabóval, a szomszéddal, aki beszerzett gombot, cipzárt. Ma a fast fashion diktál, de az egyedi szabásvonalak emlékezete nem kopik. A képek megmutatják: a magyar divat fegyelmezett és leleményes egyszerre – az egyenruha részleteiben bújt meg a stílus, és egy érdekesen bevarrt szegélyben, egy „felfrissített” farmerben már ott volt a szabadság ígérete.

Divatszigor és lelemény: magyar gardrób a ’60–’70-es évekből

Fotók: Fortepan

 

 

 

