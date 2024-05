Ezt tutira nem tudtad! 350 éve is már menő volt a farmer

Hihetetlen felfedezésről számolt be a The Guardian az elmúlt hetekben. Olyan háromszázötven éves festmények kerültek a napvilágra, amelyeken a mai korban viselt farmerszoknya és kabát ismerhető fel. Hogyan lehetséges ez, hiszen eddig úgy tudtuk, a farmer a mai kor ruházata. Kíváncsiak lettünk és utánajártunk mi az igazság.

A képen farmerszoknyában látható a kolduló asszony. Forrás: Instagram/Galerie Canesso

Mindenki kedvenc viseletéről senki sem gondolná, hogy nemcsak a huszadik század divatos ruhadarabja. A farmert a világ, az alaszkai aranyásók óta ismeri, amikor a német bevándorló Levi Straus elkezdte gyártani a szegeccsel ellátott kemény szövésű nadrágot. Elképesztő a hétköznapunk mindennapos viseletének 140 éves sikertörténete. Ennek bizonyítéka, hogy negyven millió forintért adtak el egy aukción az egyik legrégebbi Levi's nadrágot.

Mit keres a farmer egy 350 éves festményen

Mindenesetre most a műtárgy piacon is megjelent a farmer, mégpedig festményeken, amely sok művészetrajongó érdeklődését felkeltette. A képek talányos múltja pedig még inkább értékesebbé teszi ezeket az alkotásokat.

Szegény varrónő farmerszoknyában az ismeretlen festő 1650 év körül készült festményén. Forrás: Instagram/Galerie Canesso

A szakértők egyelőre találgatnak a művész kilétét illetően

Egy dolog már biztos. A festőművész pályafutásának nagy részét Lombardiában töltötte a 17. században, így biztos, hogy ezek a festmények több, mint 350 évesek. Ami megerősítette azt a gyanút, hogy a farmer nem Amerikából származik, hanem Európából.

Kiderült, hogy farmer anyag a francia Riviéra partjairól származik

Két manufaktúrát is találtak, akik az 1600-as évek elején már gyártották ezt a durva szövésű anyagot. Az egyik a franciaországi Nimes városában volt és a "Denim" kifejezés is ebből eredeztethető. De az olaszok is ragaszkodnak az elsőségért, mert szerintük a "Jeans" kifejezés a Genova kikötőváros eltorzult kiejtésű neve.

Döbbenetes, hogy farmer látható a festményeken

Hogy mi az igazság nem tudjuk, de az, hogy egy ismeretlen művész három alkotásán, farmeranyagokból készült ruhákban vannak az alakok, az megdöbbentő. A festmények olasz és amerikai gyűjtőké és a párizsi Maurizio Canessó galériájában állították ki. A galéria tulajdonosa pedig közel egy évtizede kutatja a képek eredetét és keresi a művészt, aki az utcán élő szegény embereket festette le.

Fiú kék farmerkabátban az ismeretlen festő 1650 körüli festményén. Forrás: Instagram/Galerie Canesso

"A kék farmer mestere" néven emlegetett ismeretlen festő alkotásai közül az elsőn egy szegény varrónő látható, aki szakadt, kék szoknyát visel, a másodikon pedig egy fiatal fiú szerepel sötétkék kabátban. A harmadik képen egy koldusnőt látunk, aki az indigókék szoknyájában éppen botjára támaszkodva koldul. A képek közös ismertető jegye, a sűrű szövésű kék és fehér színnel átszőtt anyag, amelyről a farmer felismerhető. Egy angol szabó 1600-as évekből származó régi beszámolóit megtaláltak, aki Genovából vásárolt farmer anyagot. Ez a bizonyíték pedig egyértelműen igazolja, hogy a világ legnépszerűbb szövete már 350 éve is létezett.