Az örök darab: ezek a legdivatosabb farmerek ebben a szezonban

Sikkes megoldások

Fotó: Profimedia

Egy farmerruha igazi jolly jokernek számít, hiszen nagyon kényelmes, vagány, de megfelelő kiegészítőkkel kombinálva mégis nagyon nőies megjelenést ad. Idén nagy kedvencek az alakot követő fazonok vagy éppen a sikkes, vékony pántos verziók.

Az öltöztető dzseki

Fotó: Profimedia

Még a legegyszerűbb szettet is feldobja egy farmerkabát, ami a tavaszi szezon egyik kötelező beszerzése. Keresgéljünk a különleges megoldások között, például nézzünk olyat, amit rátétekkel, betoldásokkal díszítettek, de az is jó megoldás, ha a klasszikus kék helyett fehéret, bézst vagy éppen egy ütős színt választunk.

Trapézra fel!

Fotó: Profimedia

Az egészen szűk, skinny és a kicsit lazább, mom fazonok mellett előtérbe kerültek most a bővülő szárú és trapéz farmerek. A teltebb alkatú hölgyek se féljenek tőle, mert egy jól megválasztott szárú nadrág még nyújtja is az alakot. Szűk felsőrészekkel, rövidebb állású kabátokkal kombináljuk.

Tetőtől talpig

Fotó: Profimedia

Még mindig tartja magát a trend, hogy bátran halmozzuk a farmer darabokat egy szetten belül. Például a nadrághoz vegyünk egy laza inget, de most hatalmas kedvencek a csinos denim topok is, amiket akár még az ing fölé is fel tudunk kapni.

Figyeljünk a hosszra!

Fotó: Profimedia

A legnagyobb újítást a farmerszoknyák között találjuk: a midi vagy az egészen hosszú maxi változatok a nyerők. Mivel kicsit retró hatásúak, ezért a kiegészítőkkel tudjuk modernebbé és lazábbá varázsolni őket.

Kantáros kedvencek

Fotó: Profimedia

Még mindig sok helyen találkozunk farmerből készült overálokkal és kantáros darabokkal. Legjobban egy sima pólóval, nőies blúzzal mutatnak. Tökéletesek egy egész napos mászkáláshoz vagy laza programokhoz.