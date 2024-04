„Húszéves koromig nem volt farmerem, mert nem engedhettem meg magamnak” – csaknem fél évszázados a magyar farmer

Ha az ember a Margit hídról sétál a Batthyány tér felé szinte azonnal kiszúrja a jobb kéz felé eső kirakatot, ahol hatalmas Trapper feliratok hirdetik a kiváló magyar portékát. Nádasi Sándor 1990-ben nyitotta meg budai üzletét, ám az előtte lévő évtizedben már megalapozta a magyar farmer jövőjét. Sándor és a Trapper márka története egészen 1978-ig nyúlik vissza, amikor egy álom valóra vált.

Sándor az első pillanattól beleszeretett a farmerekbe Fotó: Markovics Gábor

A magyar farmer megteremtője maga is beleszeretett az idehaza luxuscikknek számító indigókép farmernadrágokba, ám ahogy a szocializmusban sokan, ő sem engedhette meg magának, hogy beszerezzen egy ikonikus Levis’s 501-est. Sándort ez a helyzet egy cseppet sem keserítette el, inkább próbált megoldást találni arra, hogyan is tehetne szert egy hasonló nadrágra.

A mostani Andrássy úton voltam boltvezető, ahol a kirakatrendező lány a Lenfonó és Szövőipari Vállalat energetikusának felesége volt. Összehozott nekem egy találkozót, ahol én meggyőztem a vezetést, hogy az indigószínű anyagot mi magunk is el tudjuk készíteni

— mesél a kezdetekről Sándor, aki orvosi műszerész mesterlevelét vágta sutba, amikor örök szerelmet kötött a farmerekkel.

Több fajta színből és fazonból is válogathatunk, és a méretek miatt sem kell aggódni

Fotó: Markovics Gábor

Én már első látásra beleszerettem az indigókékbe. Húszéves koromig nekem sem volt farmerem, hisz nem engedhettem meg magamnak

– emlékezik vissza Sándor, aki borzasztó elégedett volt, hogy az anyag megalkotása, később a fazon kitalálása és a gyártás is bomba siker lett. A Trapper farmer ma is 100 százalékban magyar, hiszen minden egyes munkafázist idehaza, kézzel készítenek a legkiválóbb szakemberek.

Mikor kiderült, hogy 1 év alatt 300 százalékos hasznot hozott a saját gyártású farmerem, az emberek elkezdtek irigykedni, ekkor nyitottam meg az első saját boltomat a Rákóczi úton

– folytatja történetét Sándor, aki a 90-es években végül le is védette a Trapper magyar márkát, majd a ma is működő budai üzletébe költözött. A Fő utcai üzletben, mintha megállt volna az idő, hiszen minden a régi, vagyis a jól megszokott: a márkajelzés, a cégér, sőt még az eladó is. Sándor számára ez a bolt és ez a márka a minden: mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze és továbbvigye az 50 éve tartó töretlen sikert. Sándor ma is ugyan azzal a lelkesedéssel válogatja a vevők számára legideálisabb darabokat, mint 40 évvel ezelőtt.

A márkanevet Sándor gyermekei viszik tovább Fotó: Markovics Gábor

Sándornak 5 gyermeke született, így a családi örökség akkor sem marad gazdátlan, ha Sándor egyszer már nem tudja ellátni feladatait.

A szabásmintákat páncélszekrényben őrzöm

– folytatja tréfálkozva Sándor, akinek legkisebb fia Sanya, már kitanulta a farmerkészítés csínját-bínját. Bár a jelenlegi divatruházati dömping miatt ma már nem adják a vevők kézről kézre a kilincset, Sándorék nem panaszkodnak, hiszen törzsvásárlóik a magas minőség miatt évtizedek óta ide járnak. Természetesen ők is haladnak a korral, így ma már modernebb fazonokat is gyártanak. Sándor abban bízik, hogy ez a kiváló magyar márka még sok évtizeden keresztül fennmarad és nemcsak az idősebb generáció, hanem a fiatalabb korosztály is kedvét leli benne.