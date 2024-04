Nanushka tavaszi-nyári kollekciója már elérhető, ezt ne hagyd ki

Mik az idei SS szezon újdonságai? Mi a márka kiemelt SS ruhadarabja?

A fehér az egyik örökösen visszatérő, ám mindig friss tavaszi-nyári szín, ami idén is kiemelt szerepet kap. Különböző árnyalatokban, az optik fehértől a krémig, a fehér az egyik fő szín az idei SS szezonban, ami megjelenik különböző anyagokban, a női és férfi kollekcióban egyaránt, egészen a kötött pulóverektől az Okobor™ táskákig.

Egy másik idei SS trend a rövidnadrág, ami tökéletes egy blézerrel párosítva egy elegánsabb look-hoz a nyári estékhez. A Nanushka ezt a trendet különböző szempontokból is megközelítette, fehér Okobor™ rövidnadrág is található a kollekcióban, sőt rózsaszín selyem viszkóz anyagban is.

Ezenkívül, az idei tavaszi-nyári kollekcióban az egyik fő trend a Polo inspirált darabok. Ez a trend az egyik kiemelt SS ruhadarabunkban, a Robbie ruhában egy váratlan anyagban testesül meg. A földig érő, rövid ujjú Póló ruha, amin tojáshéj és vanília sárga csíkok vannak, Okobor™ anyagban lett elkészítve, aminek köszönhetően már a hűvösebb kora nyári napokon lehet hordani.

Fotó: Nanushka





Mi az idei év kihagyhatatlan kiegészítője?

Idén kihagyhatatlan egy merészebb táska, mint például a Jen Fringe táskánk, ami az egyik klasszikus táskánknak egy új értelmezése. Ezen az újradolgozott szatén táskán hosszú rojtok vannak, amik különlegessé és egyedivé teszik. Nemcsak a táskákkal lehet feldobni egy look-ot, hanem a napszemüveg is kihagyhatatlan nyáron. Új napszemüveg dizájnok találhatóak az SS24 kollekcióban, mint például, amiket szár helyett lánccal kell a fül mögé rögzíteni.

Mi az idei SS kollekció ruha anyaga?

Az idei SS kollekcióban a szatén és jersey folyékony formák létrehozására lettek alkalmazva. Ez a két anyag elengedhetetlen a nyárra. Szatén férfi ingek és női ruhák egyaránt találhatóak a kollekcióban, amik nyári koktél estékre vagy akár esküvőkre is tökéletesek. Ezentúl az idei SS női ruházatot a selyem viszkóz tweed és sztreccs bársony jellemzi.

A bordás jersey-re terített és átkötött selyemsálak pedig kontrasztot teremtenek mind a ruha szerkezetében, mind az esztétikai hatásban. Ez a kollekció megtestesíti a Nanushka egyedi márkaszellemét az emelt szintű kézműves és koncepcionális technikák révén.

Fotó: Nanushka



Mi a tanács, hogyan legyünk divatosak idén a jó időben? Kevesebb vagy több ruhadarab, mi a szabály kánikulában?

A kánikulában nem az a lényeg, hogy mennyi réteg van rajtunk, hanem az, hogy milyen anyag. Nyáron a szatén és a selyem viszkóz anyagok a legszellősebbek és legkényelmesebbek. Az idei tavaszi-nyári kollekcióban ez a két anyag található a női és férfi ruhákban egyaránt, váratlan sziluettekben és kivágásokkal, amiktől még szellősebbek és egyediek ezek a darabok.



Mikor jelenik meg a tavaszi-nyári kollekció a boltokban? Mit ajánlassz az olvasónak, hol vásároljon (mi a kedvenc bolt BP-i mellet?)

Már elérhető a tavaszi-nyári kollekció a boltokban és online is. Mindegyik boltunk egy kicsit más élményt kínál a vásárlóknak, mivel mindegyiknek megvan a saját karaktere, miközben megőrzik a Nanushka jellegzetes márkaszellemét. A budapesti üzletünk mellett, Londonban és New Yorkban is van boltunk, ezenkívül még kettő Kínában, egy Chengdu-ban és egy Shanghaiban.

Fotó: Nanushka



Mi az, amit csak ettől a márkától kaphatunk meg a nyárra?

A nyugati stílusú esztétika és a magyar vidéki szinergiájából merítettünk ihletet ehhez a kollekcióhoz. A kézművesség és az új örökség mindig a kollekcióink középpontjában áll, és ez az, ami megkülönbözteti a Nanushkát a többi márkától. Minden kollekcióban az a cél, hogy a hagyományos technikákat ötvözzük a modern sziluettekkel. A nyári kollekcióban például az Okobor™ csomókkal elért szövetblokkolással is összpontosítunk a nomád részletekre.



Van-e celeb, aki már a nyári kollekcióba belekóstolt?

A nyári kollekciónkat már viselte Gillian Anderson a Grazia UK címlapján. Ezenkívül Clara Amfo is viselt egy ruhát az SS24 kollekcióból a Hunger magazin címlapján, James Norton pedig a nyári kollekciónkban jelent meg a One Love sajtóeseményén.