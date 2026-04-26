"Több löttyedt kolbászt ettem már, mint amennyi a szupermarketben van - forró szexre vágyom"

Az internetes szakértőkhöz fordult egy neve elhallgatását kérő fiatal nő, aki azért van kiakadva, mert elege van abból, hogy nem kap elég minőségi szexet.

"Elegem van a kielégítetlen szexből. Az utóbbi két partnerem teljesen pancser volt az ágyban. Egyikükkel se volt orgazmusom, mégis elvárták, hogy áradozzak, mennyire jók. Az egyik büszkén kijelentette, hogy az előjáték csak időpocsékolás, a másiknak meg csak a saját kielégülése volt a fontos. Hátradőltem és úgy viselkedtem, mintha egy borzalmas színdarabot néznék. Az egyik pasi még azzal is megvádolt - távozáskor -, hogy unalmas vagyok. Több löttyedt kolbászt ettem már, mint amennyi a szupermarketben van. Elegem van belőle. Mikor leszek már én, aki a végén sikít?" - tette fel a kérdést.

A szakértő nem kertelt. Szerinte a nőnek először meg kellene tanulnia szeretni önmagát. "Létfontosságú, hogy megismerd – és szeresd – önmagad. Különben a szex továbbra is unalmas és orgazmus nélküli lesz. Egyelőre vedd le a párkapcsolatokat az étlapodról. Fektess be néhány nőbarát, ergonomikus szexuális játékba. Szentelj komoly időt a hálószobádban annak, hogy felfedezd, mi esik jól és mi izgat fel. A maszturbációban semmi piszkos vagy szégyenletes nincs; a saját tested ünneplése és megértése ajándék. Amikor újra készen állsz a randizásra, akkor képes leszel elmondani – és megmutatni – a leendő szeretőknek, hogy pontosan mire számítasz és mire van szükséged."