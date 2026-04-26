"A csajom csak a telefonját nyomkodja és ezért nem szexel velem"
Manapság egyre több kapcsolatot tesz tönkre. A telefonfüggőség jelei elég tipikusak.
A DailyStar online tanácsadója új feladatot kapott: méghozzá nem is kicsit. Egy olyan párkapcsolati problémában kérték Jane O'Gorman segítségét, amely bármelyik modern párkapcsolatban problémát okozhat. Középpontja nem más, mint a túlzott telefonhasználat.
"A barátnőm megszállottja a telefonjának, inkább görget, mint hogy velem szexeljen"
A tanácsadó Jane O'Gorman egy új problémával foglalkozik, amit a Daily Star egyik olvasója küldött be. A férfi teljesen kiakadt barátnőjére, aki inkább nyomogatja a telefonját, minthogy szexeljen vele. A mobilfüggőség már olyan szintűvé vált, hogy nem tudja, mit tegyen. A hálószobai vallomásoktól az önbizalomhiányon át a droghasználatig és minden másig Jane az évek során több ezer olvasón segített, és nem lassít.
A barátnőm nem tud élni a telefonja nélkül! Szex közben is nézi; vacsora közben folyamatosan üzenget, és emellett még dupla képernyőzik: tévézik is, miközben telefonozik.
– írta a kétségbeesett férfi, majd hozzátette, már egyáltalán nem tartja viccesnek az eleinte szórakoztató telefonfüggőséget.
A függősége nem vicces. Nemrég a húgom férjhez ment. Egy fényűző esküvő volt, ami rengeteg pénzbe került a szüleimnek. Ennek ellenére a barátnőm végig görgetett a templomi szertartás alatt és a háromfogásos vacsorán is. Még azon is rajtakaptam, hogy pornót nézett az esti bulin.
Ezen már a fiú családja is felháborodott és elmondták a lánynak, hogy udvariatlan a viselkedése.
(...) de őt nem érdekelte. Semmi nem érdekli, csak az a nyomorult telefon. A szexuális életünk már egy ideje nem működik, ezért a minap felajánlottam neki egy érzéki masszázst előjátékként. Ő pedig közben egy gyerekes számítógépes játékkal játszott. Annyira dühös lettem, hogy kiviharzottam és a kanapén aludtam.
A férfi azt is megosztotta, hogy a nőnek olyan szintű a függősége, hogy ha nincs nála az eszköz, teljesen pánikba esik. A közösségi oldalak ellenőrzésétől a videók nézéséig nem emlékszik rá, mikor ült le utoljára úgy, hogy ne a telefonját piszkálta volna.
Ha nem ismerném jól, azt hinném, hogy megcsal. De esküszik, hogy nem. Nem csak én őrülök meg ettől. Még a legjobb barátai is azt mondják, elegük van abból, hogy mindig a telefonja mögé szorulnak. Azt mondják, régen jó volt vele kimozdulni, most meg olyan, mint egy zombi, mert soha nincs jelen. Elvesztette a személyiségét, a humorát és az életkedvét. Szeretem, de közben kétségbe vagyok esve! Elvesztettem őt?
A rendkívül megosztó témára Jane így reagált:
Úgy néz ki, hogy a barátnőd egy veszélyes és nagyon is valós függőség fogságában van. Ha nem tud meglenni a telefon nélkül, akkor legközelebb a barátait fogja elveszíteni. Ha a családod is észlelte ezt az udvariatlan viselkedést, akkor valami nagyon nincs rendben az életében.
Jane hozzátette, hogy egyre többen próbálják korlátozni a képernyőidőt a mentális egészség és a valódi kapcsolatok érdekében.
- Szerinte a férfinak egyértelművé kell tennie, hogy hajlandó segíteni és támogatni, mivel tényleges függőségről van szó.
- Sokan még orvosi segítséget is kérnek a kiút érdekében.
Jelenleg a viselkedése éretlen és udvariatlan. A húgod esküvőjén is úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett gyerek. Azt javaslom, beszélj vele! Mondd el neki, hogy eleged van ebből az állandó telefonnyomkodásból. Mi lett azzal az alapelvvel, hogy mindennek megvan a maga ideje és helye? Mint mindenben, a barátnődnek is meg kell tanulnia a fegyelmet, a mértékletességet és az alapvető illemszabályokat. Ennyire megunta már a kapcsolatotokat, hogy inkább a Facebookot nézi, mint téged? Van valaki más az életében? Vagy egyszerűen egy kontrollálatlan szokásról van szó, amihez szakember segítsége kell?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre