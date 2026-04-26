"A csajom csak a telefonját nyomkodja és ezért nem szexel velem"

A DailyStar online tanácsadója új feladatot kapott: méghozzá nem is kicsit. Egy olyan párkapcsolati problémában kérték Jane O'Gorman segítségét, amely bármelyik modern párkapcsolatban problémát okozhat. Középpontja nem más, mint a túlzott telefonhasználat.

Túlzott telefonhasználat okoz mély párkapcsolati űrt a fiatalok között

"A barátnőm megszállottja a telefonjának, inkább görget, mint hogy velem szexeljen"

A tanácsadó Jane O'Gorman egy új problémával foglalkozik, amit a Daily Star egyik olvasója küldött be. A férfi teljesen kiakadt barátnőjére, aki inkább nyomogatja a telefonját, minthogy szexeljen vele. A mobilfüggőség már olyan szintűvé vált, hogy nem tudja, mit tegyen. A hálószobai vallomásoktól az önbizalomhiányon át a droghasználatig és minden másig Jane az évek során több ezer olvasón segített, és nem lassít.

A barátnőm nem tud élni a telefonja nélkül! Szex közben is nézi; vacsora közben folyamatosan üzenget, és emellett még dupla képernyőzik: tévézik is, miközben telefonozik.

– írta a kétségbeesett férfi, majd hozzátette, már egyáltalán nem tartja viccesnek az eleinte szórakoztató telefonfüggőséget.

A függősége nem vicces. Nemrég a húgom férjhez ment. Egy fényűző esküvő volt, ami rengeteg pénzbe került a szüleimnek. Ennek ellenére a barátnőm végig görgetett a templomi szertartás alatt és a háromfogásos vacsorán is. Még azon is rajtakaptam, hogy pornót nézett az esti bulin.

Ezen már a fiú családja is felháborodott és elmondták a lánynak, hogy udvariatlan a viselkedése.

(...) de őt nem érdekelte. Semmi nem érdekli, csak az a nyomorult telefon. A szexuális életünk már egy ideje nem működik, ezért a minap felajánlottam neki egy érzéki masszázst előjátékként. Ő pedig közben egy gyerekes számítógépes játékkal játszott. Annyira dühös lettem, hogy kiviharzottam és a kanapén aludtam.

A férfi azt is megosztotta, hogy a nőnek olyan szintű a függősége, hogy ha nincs nála az eszköz, teljesen pánikba esik. A közösségi oldalak ellenőrzésétől a videók nézéséig nem emlékszik rá, mikor ült le utoljára úgy, hogy ne a telefonját piszkálta volna.

Ha nem ismerném jól, azt hinném, hogy megcsal. De esküszik, hogy nem. Nem csak én őrülök meg ettől. Még a legjobb barátai is azt mondják, elegük van abból, hogy mindig a telefonja mögé szorulnak. Azt mondják, régen jó volt vele kimozdulni, most meg olyan, mint egy zombi, mert soha nincs jelen. Elvesztette a személyiségét, a humorát és az életkedvét. Szeretem, de közben kétségbe vagyok esve! Elvesztettem őt?

A rendkívül megosztó témára Jane így reagált:

Úgy néz ki, hogy a barátnőd egy veszélyes és nagyon is valós függőség fogságában van. Ha nem tud meglenni a telefon nélkül, akkor legközelebb a barátait fogja elveszíteni. Ha a családod is észlelte ezt az udvariatlan viselkedést, akkor valami nagyon nincs rendben az életében.

Jane hozzátette, hogy egyre többen próbálják korlátozni a képernyőidőt a mentális egészség és a valódi kapcsolatok érdekében.

Szerinte a férfinak egyértelművé kell tennie, hogy hajlandó segíteni és támogatni, mivel tényleges függőségről van szó.

Sokan még orvosi segítséget is kérnek a kiút érdekében.