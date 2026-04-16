Micsoda nap: ennél a csillagjegynél ma újból fellángol a szenvedély

Elképesztően mozgalmas ez a csütörtök! A Halak rájön, hogy saját magának kavart be, a Skorpió meglepődve tapasztalja, hogy ma nem ismer lehetetlent, egy csillagjegyre pedig újból rátalál a szenvedély!

Napi horoszkóp: 2026. április 16., csütörtök – A Vízöntőnél újból felébred a szenvedély

Kos

Csütörtökön joggal érzi, hogy igazán elemében van! Most nagyon is segítő energiák hatnak önre. Érdemes bevetnie az intuícióját, ha döntéshelyzetbe kerül, mert az most jó irányba viszi el. Pénzügyi siker lehetséges. Ugyanakkor lehet egy olyan személy a környezetében, aki szívesen „elgáncsolná”... Védje meg magát!

Bika

Csütörtökön valakitől segítséget kaphat, ráadásul egy olyan személytől, akitől nem is várta volna! Nem látja teljesen a másik motivációit, de ez most nem is számít, a lényeg és a hangsúly egészen máshol van... A dolgokat később még tisztázhatja, most az a fontos, hogy megoldást találjon egy váratlanul felmerülő problémára.

Ikrek

Ma ne hagyja figyelmen kívül a jeleket, amelyeket az intuíciójával érzékel, mert lehet, hogy értékes útmutatást hoznak az ön számára. A párja felé is legyen nagyon nyitott. Ha nem hallgatja meg figyelmesen, akkor kulcsfontosságú információkról maradhat le vele kapcsolatban.

Rák

Csütörtökön ki kell lépnie egy kicsit a komfortzónájából. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen teljesítse egy feladatát, ma fokozottan szüksége lesz arra, hogy kreatívan tudjon gondolkodni. Ebben sokat segíthet egy mély és őszinte beszélgetés valakivel. Mutassa meg neki az igazi érzéseit!

Oroszlán

Ma nagy lehet a pörgés, annyira, hogy az már önnek is sok lehet, pedig ön aztán bírja a gyűrődést... Nyugalom, hamar letisztul, leülepszik minden, és meglátja végre a fényt az alagút végén. Ennek egy nagyon fontos jelét tapasztalhatja meg csütörtökön.

Szűz

Vannak, akik csak az eredményeit látják, a beletett munkát nem... Legyen óvatos, mert nem mindenkitől számíthat jóra most a környezetében. Álnok, irigy embert, pletykákat jelez a horoszkóp, aki ellen meg kell védenie magát. Az is kiderül, ki az igazi barátja, szövetségese.