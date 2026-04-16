Micsoda nap: ennél a csillagjegynél ma újból fellángol a szenvedély

Elképesztően mozgalmas ez a csütörtök! A Halak rájön, hogy saját magának kavart be, a Skorpió meglepődve tapasztalja, hogy ma nem ismer lehetetlent, egy csillagjegyre pedig újból rátalál a szenvedély!
Napi horoszkóp: 2026. április 16., csütörtök – A Vízöntőnél újból felébred a szenvedély
Kos
Csütörtökön joggal érzi, hogy igazán elemében van! Most nagyon is segítő energiák hatnak önre. Érdemes bevetnie az intuícióját, ha döntéshelyzetbe kerül, mert az most jó irányba viszi el. Pénzügyi siker lehetséges. Ugyanakkor lehet egy olyan személy a környezetében, aki szívesen „elgáncsolná”... Védje meg magát!
Bika
Csütörtökön valakitől segítséget kaphat, ráadásul egy olyan személytől, akitől nem is várta volna! Nem látja teljesen a másik motivációit, de ez most nem is számít, a lényeg és a hangsúly egészen máshol van... A dolgokat később még tisztázhatja, most az a fontos, hogy megoldást találjon egy váratlanul felmerülő problémára.
Ikrek
Ma ne hagyja figyelmen kívül a jeleket, amelyeket az intuíciójával érzékel, mert lehet, hogy értékes útmutatást hoznak az ön számára. A párja felé is legyen nagyon nyitott. Ha nem hallgatja meg figyelmesen, akkor kulcsfontosságú információkról maradhat le vele kapcsolatban.
Rák
Csütörtökön ki kell lépnie egy kicsit a komfortzónájából. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen teljesítse egy feladatát, ma fokozottan szüksége lesz arra, hogy kreatívan tudjon gondolkodni. Ebben sokat segíthet egy mély és őszinte beszélgetés valakivel. Mutassa meg neki az igazi érzéseit!
Oroszlán
Ma nagy lehet a pörgés, annyira, hogy az már önnek is sok lehet, pedig ön aztán bírja a gyűrődést... Nyugalom, hamar letisztul, leülepszik minden, és meglátja végre a fényt az alagút végén. Ennek egy nagyon fontos jelét tapasztalhatja meg csütörtökön.
Szűz
Vannak, akik csak az eredményeit látják, a beletett munkát nem... Legyen óvatos, mert nem mindenkitől számíthat jóra most a környezetében. Álnok, irigy embert, pletykákat jelez a horoszkóp, aki ellen meg kell védenie magát. Az is kiderül, ki az igazi barátja, szövetségese.
Mérleg
Lehet, hogy sűrű ez a nap, és az előző sem volt sokkal nyugodtabb, de több dologban nagyon szerencsés, ezt ön is láthatja, ha egy picit mégis sikerül lelassítania. A Hold és a Plútó fényszöge csodás hatással van önre. Olyan dologban is megoldást találhat, amiről már kezdett teljesen lemondani.
Skorpió
A Hold a Marstól és a Plútótól, tehát a két uralkodó bolygójától is erős fényszöget kap, ami kivételes napot jelez. Most bizony olyasmire is képes lehet, amiről még ön is azt gondolja, hogy lehetetlen. Mindehhez csak arra van szüksége, hogy egy kicsit tágítsa a perspektíváját. A „merj nagyot álmodni!” most nem csak egy üres szlogen...
Nyilas
A Jupiter kedvező fényszöge önnek extrán jó hír. Bármivel is küszködött mostanában, a viharfelhők kezdenek eloszlani. Nem varázsütésre és nem azonnal, persze, de érzékelhetően könnyebbé válnak az ügyei. Egy zavaros helyzetben is rendet teremthet.
Bak
Ma nagyon figyeljen a változásokra, hírekre, a környezete reakcióira. Olyan információt kaphat ugyanis, amelynek hatására meglát egy összefüggést, és egy lehetőséget is a kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, mit kezd ezzel az információval?
Vízöntő
A Plútó a jegyében szuper fényszögeket kap. Ennek hatására olyan erős a kisugárzása, hogy tényleg bárkit levesz a lábáról. Érzi is, hogy vonzza az embereket. Ez persze a párkapcsolatára is jó hatással van. Mindegy, mióta vannak együtt, most újból felébred a szenvedély önök között!
Halak
A délelőtt sok kihívást hoz önnek. Délután viszont megkönnyebbülve tapasztalja, hogy kezdenek összerendeződni ön körül a dolgok. Lesz egy probléma, amit ennek hatására egészen más színben lát, és rájön, hogy valójában ön fújta fel a dolgokat...
