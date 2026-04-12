„Nem tudom megszámolni, hány magyar bácsival ittam pálinkát” – így hódította meg Magyarország egy japán lány szívét

Messzire vetődött hazájától a japán Hori Maho. A japán egyetemista azon a bizonyos TikTok-felvételen már magyarul beszélgetett a kérdezőjével. A videó rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el.

Hori Maho, a japán egyetemista imádja Magyarországot – Fotó: beküldött

Felkeltette a japán egyetemista érdeklődését Magyarország

Ki gondolta volna, hogy egy Japánból érkező fiatal lány végül nemcsak diplomát, hanem egy teljesen új életet is talál Magyarországon?

Mindig is arról álmodtam, hogy külföldön folytatom a tanulmányaimat, hiszen tágítani szerettem volna a látókörömet. Olyan egyetemet kerestem, ahol tanulhattam a trópusi medicinát, mivel az orvostudományon belül nagyon érdekelt ez. Természetesen fontos tényező volt az is, hogy angol nyelven tanulhatok és ösztöndíjat is kaphatok. Így találtam rá a Szegedi Tudományegyetemre

– mondta a Metropolnak Hori Maho.

A fiatal lánynak korábban eszébe sem jutott Magyarország, ám a Szegedi Tudományegyetem teljesen megfelelt az elvárásainak és az ország különleges történelme és kultúrája azonnal felkeltette az érdeklődését. Így vágott bele a nagy kalandba – ami azonban korántsem indult könnyen.

Az első két év kifejezetten nehéz volt számomra. Nem voltak magyar barátaim, és úgy éreztem, a helyiek távolságtartók, sőt kifejezetten hűvösek. De aztán jött egy fordulat. A harmadik évben megismerkedtem egy magyar férfival, akivel kapcsolatba kerültem és aki megmutatta nekem Magyarország „másik arcát”. Hirtelen egy teljesen új világ nyílt meg előttem: vidéki hétvégék, családias hangulat, szeretettel teli emberek… és persze pálinka minden mennyiségben! Nem tudom megszámolni, hány magyar bácsival ittam pálinkát! Egyébként egy átpálinkázott este után egy kóbor kutyával tértem haza. A kutya ma már kétéves, és boldogan él velem, a srác már a múlté

– mosolyodott el Maho.

A fiatal lány ma már rendszeresen tölti az ünnepeket magyar családokkal és azt mondja, nagyon jól érzi magát nálunk.

Elkezdtem minden ünnepemet egy kis faluban, Szikáncsban tölteni, ahol mindenki nagyon családcentrikus és gondoskodó, emellett szenvedélyesen készíti a házi pálinkáját. Az, hogy az ünnepek alatt szeretettel fogadják a vendégeket, nagyon az otthonomat idézi fel bennem, és ehhez a melegséghez még a nyelv ismerete sem feltétlenül szükséges

– fogalmazott.