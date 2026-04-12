„Nem tudom megszámolni, hány magyar bácsival ittam pálinkát” – így hódította meg Magyarország egy japán lány szívét
Egy ösztöndíj keretében Japánból érkezett Szegedre Hori Maho. A japán egyetemista a TikTok sztárjává vált, miután Bécsben megszólította őt egy népszerű influenszer, akivel már magyarul társalgott.
Messzire vetődött hazájától a japán Hori Maho. A japán egyetemista azon a bizonyos TikTok-felvételen már magyarul beszélgetett a kérdezőjével. A videó rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el.
Felkeltette a japán egyetemista érdeklődését Magyarország
Ki gondolta volna, hogy egy Japánból érkező fiatal lány végül nemcsak diplomát, hanem egy teljesen új életet is talál Magyarországon?
Mindig is arról álmodtam, hogy külföldön folytatom a tanulmányaimat, hiszen tágítani szerettem volna a látókörömet. Olyan egyetemet kerestem, ahol tanulhattam a trópusi medicinát, mivel az orvostudományon belül nagyon érdekelt ez. Természetesen fontos tényező volt az is, hogy angol nyelven tanulhatok és ösztöndíjat is kaphatok. Így találtam rá a Szegedi Tudományegyetemre
– mondta a Metropolnak Hori Maho.
A fiatal lánynak korábban eszébe sem jutott Magyarország, ám a Szegedi Tudományegyetem teljesen megfelelt az elvárásainak és az ország különleges történelme és kultúrája azonnal felkeltette az érdeklődését. Így vágott bele a nagy kalandba – ami azonban korántsem indult könnyen.
Az első két év kifejezetten nehéz volt számomra. Nem voltak magyar barátaim, és úgy éreztem, a helyiek távolságtartók, sőt kifejezetten hűvösek. De aztán jött egy fordulat. A harmadik évben megismerkedtem egy magyar férfival, akivel kapcsolatba kerültem és aki megmutatta nekem Magyarország „másik arcát”. Hirtelen egy teljesen új világ nyílt meg előttem: vidéki hétvégék, családias hangulat, szeretettel teli emberek… és persze pálinka minden mennyiségben! Nem tudom megszámolni, hány magyar bácsival ittam pálinkát! Egyébként egy átpálinkázott este után egy kóbor kutyával tértem haza. A kutya ma már kétéves, és boldogan él velem, a srác már a múlté
– mosolyodott el Maho.
A fiatal lány ma már rendszeresen tölti az ünnepeket magyar családokkal és azt mondja, nagyon jól érzi magát nálunk.
Elkezdtem minden ünnepemet egy kis faluban, Szikáncsban tölteni, ahol mindenki nagyon családcentrikus és gondoskodó, emellett szenvedélyesen készíti a házi pálinkáját. Az, hogy az ünnepek alatt szeretettel fogadják a vendégeket, nagyon az otthonomat idézi fel bennem, és ehhez a melegséghez még a nyelv ismerete sem feltétlenül szükséges
– fogalmazott.
Öt év telt el azóta, hogy Magyarországra költözött és azóta elképesztő életet épített fel. Orvosi tanulmányai mellett japán nyelvet tanít, sőt modellkedik is!
Hétköznap reggeltől délutánig egyetemen vagyok, utána tanítás vagy edzés, pörgés nonstop. Hétvégén sincs megállás. A magyar nyelv azonban még mindig kifog rajtam. Magyar filmeket nézek, idősebb hölgyekkel, nagymamákkal beszélgetek, és különórákra is járok, mert szeretném igazán érezni a nyelvet, nem csak beszélni
– vallja Maho.
Családja Japánban él, igyekszik minden évben hazautazni. Maho elmondta, hogy az itt kialakított nyugodt, mégis aktív élet, a közösségek, a barátok és a szeretetteljes légkör miatt egyelőre maradni szeretne és orvosként képzeli el a jövőjét Magyarországon.
Magyarország és Japán kulturálisan sokkal több hasonlóságot mutat, mint azt az ember elsőre gondolná. Feltűnt, hogy a fiatalok átadják a helyüket az időseknek a buszokon, illetve, hogy az emberek igyekeznek csendben viselkedni, amikor mások is vannak körülöttük. Emiatt nagyon otthonosan érzem magam itt, hiszen a helyiek többsége figyelmes és tekintettel van másokra. Az is nagyon megnyugtató számomra, hogy erős a családi összetartás, és a nagymamák örömmel látják vendégül a családot az ünnepek alatt
– mondta lapunknak.
A története nemcsak egy sikeres tanulmányi út, hanem egy új otthon és egy közösség megtalálásának megható példája is. Ma már úgy érzi: Magyarország nem csupán egy ország lett számára, hanem az életének igazi bázisa.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
