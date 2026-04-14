Elvonult a világtól Hevesi Tamás – ilyen az élet az erdő mélyén

A színpadon hatalmas energiákkal dolgozik, a magánéletében viszont ennek az ellenkezőjére vágyik. Hevesi Tamás számára az otthon nemcsak egy hely, hanem egy menedék, ahol valóban le tud lassulni. Egy olyan világ, ahol a természet, a csend és a család adja meg azt az egyensúlyt, amire a mindennapok után szüksége van.

Hevesi Tamás felesége, Hevesi Kriszta mellett rendkívül boldog, a pár különleges helyen piheni ki a munka fáradalmait (Fotó: Dömötör Csaba)

Hevesi Tamás az erdő közepén

Hevesi Tamás tudatosan választotta ezt az életformát, hiszen a folyamatos fellépések és utazások után számára elengedhetetlen lett, hogy legyen egy hely, ahol teljesen kikapcsolhat. Nemcsak fizikailag érkezik haza, hanem lelkileg is.

Szerintem az otthon, ahol mi élünk, egy csoda. Egy vaderdő kellős közepén lakunk, nincs is semmilyen út, amin megközelíthető a házunk, csak egy erdei földút. Vannak vaddisznók, illetve rókák, őzek, mindenféle állat. Csodálatos helyen élünk. Azt kell mondanom, hogy nekem nagyon fontos, hogy amikor hazaérkezem egy zajos koncertről, vagy a feleségem hazaér, akkor ez vár minket. Kell nekünk ez a fajta megnyugvás, amit a család nyújt

– mondta.

Ez a környezet nemcsak látványában különleges, hanem abban is, ahogyan hat rájuk. Egy hosszú nap után itt valóban le tudják tenni a terheket, és kizárni mindent, ami a külvilághoz tartozik.

Így kapcsol ki a mindennapok után

A fellépések, koncertek és utazások komoly terhelést jelentenek, ezért különösen fontos számára, hogy legyen egy biztos pont, ahová mindig visszatérhet. Ez az otthon nemcsak egy hely, hanem egy érzés is.

Egy csoda, ahogy fogad engem a feleségem, vagy ahogy én fogadom őt, attól függően, hogy ki ér előbb haza. Rögtön elkezdünk beszélgetni, és nagyon szeretünk kiülni a teraszra, a házban pedig van kandallónk is. Nem díszből van, hanem mi tényleg begyújtjuk, mert imádjuk a ropogó tűz hangját, és szeretjük nézni

– tette hozzá. Elárulta, hogy az otthon biztonsága valami egészen különleges élményt nyújt számukra, így nem is csoda, hogy alig várják az együtt, nyugalomban töltött időt.

Hevesi Tamás párja, Hevesi Kriszta pszichológusként rengeteget dolgozik, így nem csoda, hogy szükségük van a közös kikapcsolódásra (Fotó: Korponai Tamás)

Itt teljesen más dimenzióba kerül az ember, és egészen csodálatosan ki tud kapcsolni. Ez egy gyönyörű miliő, és mi nagyon szeretünk ott lakni. Csodás dolog otthon megélni a boldogságunkat, és azt, hogy vagyunk egymásnak

– mesélte.